健康解碼｜治療哮喘有賴醫患共創與合作

以往制訂治療方案，常見由醫護人員向患者作出相應安排。時移世易，近年已趨向醫護人員與患者及家屬就治療方針互相商討與共同合作，希望盡可能提升患者及照顧者的參與度，從而更完善病情控制的成效。著重居家控制的哮喘治療也不例外，呼吸科專科護士期望患者及照顧者與醫護人員加強溝通與合作，全方位妥善控制病情。 正確認識哮喘 與病共存 香港呼吸科護理學院、呼吸科專科護士陳秋好女士表示，哮喘患者需要接受自己未來要一直與病共存，故專科護士亦會教育患者正確認識此病，了解自己的病情及發作時的病徵，依據不同情況調整藥物，甚至在需要時求醫，「有時患者會誤以為咳嗽、有痰、氣促、胸悶等情況只是普通感冒所致，從而延誤用藥和求醫的時機，若哮喘急性發作處理不當，氣管緊縮致呼吸困難足以致死，不容輕視。」

專科護士除了指導用藥之外，陳秋好坦言每次覆診與患者及照顧者的溝通亦非常重要，「例如有患者在吸藥後感到不適而自行停用，但其實只要告知護士，護士將協助評估問題所在，有時可能牽涉用藥技巧，只要稍為調整就可解決，需要時亦可向醫生反映問題，評估是否需要重新調整藥物種類和劑量。」因此，她強調醫患之間的溝通和合作尤其重要，若因誤會而停藥，導致病情惡化入院才知道，患者可能因而蒙受不必要的併發症和治療。 醫患緊密溝通 適時調整藥物與生活習慣 除了跟從指示用藥及依時覆診，哮喘患者及照顧者在日常生活中的調整亦是治療計劃中不可或缺的一環。「要避免哮喘發作，戒煙是必須的，而且不單是患者本人，同住家人亦應戒煙，以免加劇對患者病情的影響。」陳秋好續指，環境中存在的塵蟎也是常見致敏原，除了添置有助阻隔塵蟎的空氣清新機外，每星期以至少攝氏55度的清水清潔及更換床單被褥、避免使用地毯、毛公仔等，亦有利患者病情控制。

飲食方面，除了健康均衡的飲食模式外，哮喘患者需要特別注意避免進食致敏食物，陳秋好表示，患者大多擁有過敏體質，當中與食物敏感或有一定關係，需要時醫生將轉介患者接受過敏測試，若有發現，患者及照顧者就要僅記避免相關食品，較常見的有花生、蝦、蟹、牛奶等。 除此以外，患者也要注意適量運動及充足睡眠，陳秋好坦言，不少患者或其照顧者誤以為患者不適合進行任何運動，但其實，只要與醫護人員好好商討，了解適合的運動種類，以及運動前需要做的準備（如部份患者或需於運動前先吸藥預防發作），一般情況下，緩步跑、游泳等非劇烈運動有益患者的心肺健康，協助理想控制病情。

陳秋好特別強調保持愉快心情對病情控制十分重要，遇有任何不適或不明白的地方，切勿「收收埋埋」，不妨向呼吸科護士及醫生查詢，共同努力改善病情；家人及照顧者亦可多加了解患者病情，從旁觀察、提醒及輔助，攜手為照顧患者而努力。