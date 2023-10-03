【健康解碼】表現焦慮可導致不舉 正視勃起功能障礙 防壓力爆煲

不少男士對性行為時的表現非常在意，若覺得與個人期望有落差、或覺得未能滿足伴侶，有機會轉化成壓力，甚至因此引發勃起功能障礙。有醫生提醒，假如不舉情況持續，應盡早找出背後原因，若然是由負面情緒誘發，有需要時可接受心理及藥物治療，避免因不舉衍生情緒病問題。

「鬍子健康基金會」成員、精神科專科醫生葉沛霖指出，壓力及情緒低落是常見導致勃起功能障礙的原因，男士在進行性行為時遇到困難或未能維持整個過程，以至當事人對表現有負面感覺，便可能衍生一種表現焦慮，繼而影響到下一次性行為，形成惡性循環。

性行為表現差 增添壓力

除了心理因素外，生理上的變化也可能影響勃起功能。另一基金會成員、泌尿外科專科醫生林沛泓指出，患有血管疾病、盆腔內曾經遭遇創傷，或盆腔內進行過治療或手術，也有機會影響到勃起功能，不論是哪種因素導致病發，也應該盡早尋求治療。

葉醫生認為，若然男士因勃起功能障礙而出現連續兩星期或以上的情緒低落狀態，例如睡眠質素下降、容易疲倦及胃口變差等，便可能與情緒病有關︰「情緒困擾加上性生活不協調，無疑是一種雙重壓力，更會影響伴侶關係。」他建議，患者應尋求專業協助，包括透過心理輔導紓緩壓力，以及在適當時考慮接受藥物治療。

了解病情癥結 對症下藥

相反，如果證實勃起功能障礙是由壓力與情緒以外因素所致，林醫生就建議要對症下藥，假設不舉是心血管疾病因素所致，就應處理各種相關風險因素，例如避免吸煙，妥善控制高血壓、高膽固醇及糖尿病等。他又提到，大部份患有勃起功能障礙的患者或伴隨前列腺良性增生問題，同樣要積極處理。

林醫生解釋，這類患者會有尿頻、小便緩慢、尿急、尿失禁等下尿路症狀，影響生活及睡眠質素，一旦延誤治療，更可能會引致尿道炎、膀胱炎、血尿、尿瀦留，甚至有腎衰竭情況。此外，由於前列腺癌大部份沒有明顯病徵，少部份可能會有下尿路病徵，故此不能輕視這些症狀。

如果患者出現下尿路症狀，需要進行多方面檢查以找出病因，例如尿液流速測試、抽血檢查以檢視前列腺指數等。如果患者屬於前列腺增生問題，首先會考慮處方藥物，包括放鬆前列腺藥物、幫助縮小前列腺藥物及PDE5抑制劑；林醫生解釋，PDE5抑制劑能夠同時治療勃起功能障礙及前列腺增生問題。

林醫生提醒，勃起功能障礙是男性十分常見的問題，一旦出現症狀應及早求醫，男士日常應維持均衡健康習慣，避免吸煙及飲酒，多做運動及定期身體檢查。葉醫生則建議，如勃起功能障礙是由壓力所致，男士不妨多於伴侶溝通，分享雙方期望及看法，藉此解決問題。

為鼓勵男士改善生活方式及習慣，由不同界別專科醫生組成的「鬍子健康基金會」於今年成立，目的透過公眾教育及活動，促進男士健康及提升生活質素，以減少健康風險及預防常見男性疾病。