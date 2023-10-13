熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康解碼
2023-10-13 07:30:00
日報

【健康解碼】適時調控心衰竭長者治療 有望減藥 改善症狀

分享：
【健康解碼】適時調控心衰竭長者治療 有望減藥 改善症狀

心臟衰竭常見於長者，症狀不但影響生活質素，更會增加死亡風險。長者同時兼患不同慢性病，往往令治療安排變得複雜。不過，隨著醫藥發展的進步，醫生在不同階段依照患者病情調整藥物，不但有效改善心衰竭症狀及減低死亡率，更有望減藥。

90歲的林婆婆（化名）體重高達98kg，患有心衰竭的她同時患有高血壓及糖尿病，每天需服食八種藥物控制病情，惟效果並不理想，仍受心衰竭的症狀困擾。心臟科專科王思齊醫生解釋，林婆婆的情況十分常見，年紀越大，患心衰竭的機會越高，70歲以上的長者約有一成人以上患病，「隨著人平均壽命越來越長，相信患病人數有增無減。」

心衰竭死亡率可高於癌症

年長患者普遍同時患有其他疾病如冠心病、糖尿病、高血壓、心瓣膜病、心房顫動等，均可導致心衰竭；若有肥胖問題及缺乏活動，患病機率又再提高。王醫生指，一旦患上心衰竭，患者最常見氣促、活動能力下降、易累、腳腫的症狀，「患者會先由走動時較以前氣促，慢慢進展至平躺時氣促；而腳腫的患者如病情持續惡化，水腫部位會慢慢由腳部向上移，可致肚皮、胸口或更高位置水腫；少部份患者更可能有咳嗽（尤其是晚間）、哮喘聲等現象，嚴重影響生活質素與心理健康，甚至可致死——死亡率比癌症更高。」

因此，醫學界一直為治療心衰竭積極進行研究，近年就依據左心室射血指數分將心衰竭分為以下三類：

左心室射血指數 特點
40%以下 屬收縮型心臟衰竭（HFrEF），代表左心室收縮功能差、
病情一般亦較差，多數需不時留院接受治療。
40至49% 左心室收縮功能有少許阻滯，但情況比上組別患者較輕微。
40至49% 屬舒張型心臟衰竭（HFpEF），代表左心室收縮功能正常，
惟舒張功能有問題，常見於長者、肥胖、三高患者。

王醫生指，不論哪類心衰竭個案，盡早安排進取的治療方案已成為近年的治療趨勢，醫生一般透過心臟超聲波檢查已可為懷疑個案確定心衰竭類型，從而決定適切的治療方案。

進取治療方針 有利患者改善病情

「急性心衰竭患者通常於院內處理，方針通常較進取，以盡快穩定病情。當病情穩定，處理方法與門診最常見的慢性心臟衰竭個案大同小異，均以口服藥物治療為主。」王醫生解釋，慢性心衰竭患者大多需要處方口服利尿藥，以排走多餘水分，再處方針對改善心衰竭的四大類藥物，包括ACEI/ARB/ ARNI、Beta受體阻滯劑、MRA和SGLT2抑制劑。

王醫生強調，近年治療指引建議心衰竭患者應盡早選用以上四類藥物，以改善症狀、降低死亡率、回復良好生活質素。針對左心室射血指數低於50%的患者，四組藥物療效明顯，但門診最常見的HFpEF患者則以SGLT2抑制劑獲研究證實其效果較其他三類藥物顯著，故現時被納入為一線治療藥物。

說回林婆婆的情況，醫生為她審視病情後，決定為她調整藥物種類，加入原本沒有的MRA及SGLT2抑制劑；四個月後，婆婆的體重減少4kg，症狀明顯轉好的她更可停用二款藥物及減少第三款藥物。當然，不同患者病情有異，所需的治療、效果及副作用亦因人而異，但王醫生希望藉此鼓勵長者，即使年紀大、症狀多、藥物多，一樣可以找到適合的方法改善病情與生活質素，切勿灰心。

心臟科專科王思齊醫生

心臟科專科王思齊醫生

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受