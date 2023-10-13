【健康解碼】適時調控心衰竭長者治療 有望減藥 改善症狀

心臟衰竭常見於長者，症狀不但影響生活質素，更會增加死亡風險。長者同時兼患不同慢性病，往往令治療安排變得複雜。不過，隨著醫藥發展的進步，醫生在不同階段依照患者病情調整藥物，不但有效改善心衰竭症狀及減低死亡率，更有望減藥。

90歲的林婆婆（化名）體重高達98kg，患有心衰竭的她同時患有高血壓及糖尿病，每天需服食八種藥物控制病情，惟效果並不理想，仍受心衰竭的症狀困擾。心臟科專科王思齊醫生解釋，林婆婆的情況十分常見，年紀越大，患心衰竭的機會越高，70歲以上的長者約有一成人以上患病，「隨著人平均壽命越來越長，相信患病人數有增無減。」

心衰竭死亡率可高於癌症

年長患者普遍同時患有其他疾病如冠心病、糖尿病、高血壓、心瓣膜病、心房顫動等，均可導致心衰竭；若有肥胖問題及缺乏活動，患病機率又再提高。王醫生指，一旦患上心衰竭，患者最常見氣促、活動能力下降、易累、腳腫的症狀，「患者會先由走動時較以前氣促，慢慢進展至平躺時氣促；而腳腫的患者如病情持續惡化，水腫部位會慢慢由腳部向上移，可致肚皮、胸口或更高位置水腫；少部份患者更可能有咳嗽（尤其是晚間）、哮喘聲等現象，嚴重影響生活質素與心理健康，甚至可致死——死亡率比癌症更高。」

因此，醫學界一直為治療心衰竭積極進行研究，近年就依據左心室射血指數分將心衰竭分為以下三類：

左心室射血指數 特點 40%以下 屬收縮型心臟衰竭（HFrEF），代表左心室收縮功能差、

病情一般亦較差，多數需不時留院接受治療。 40至49% 左心室收縮功能有少許阻滯，但情況比上組別患者較輕微。 40至49% 屬舒張型心臟衰竭（HFpEF），代表左心室收縮功能正常，

惟舒張功能有問題，常見於長者、肥胖、三高患者。

王醫生指，不論哪類心衰竭個案，盡早安排進取的治療方案已成為近年的治療趨勢，醫生一般透過心臟超聲波檢查已可為懷疑個案確定心衰竭類型，從而決定適切的治療方案。

進取治療方針 有利患者改善病情

「急性心衰竭患者通常於院內處理，方針通常較進取，以盡快穩定病情。當病情穩定，處理方法與門診最常見的慢性心臟衰竭個案大同小異，均以口服藥物治療為主。」王醫生解釋，慢性心衰竭患者大多需要處方口服利尿藥，以排走多餘水分，再處方針對改善心衰竭的四大類藥物，包括ACEI/ARB/ ARNI、Beta受體阻滯劑、MRA和SGLT2抑制劑。

王醫生強調，近年治療指引建議心衰竭患者應盡早選用以上四類藥物，以改善症狀、降低死亡率、回復良好生活質素。針對左心室射血指數低於50%的患者，四組藥物療效明顯，但門診最常見的HFpEF患者則以SGLT2抑制劑獲研究證實其效果較其他三類藥物顯著，故現時被納入為一線治療藥物。

說回林婆婆的情況，醫生為她審視病情後，決定為她調整藥物種類，加入原本沒有的MRA及SGLT2抑制劑；四個月後，婆婆的體重減少4kg，症狀明顯轉好的她更可停用二款藥物及減少第三款藥物。當然，不同患者病情有異，所需的治療、效果及副作用亦因人而異，但王醫生希望藉此鼓勵長者，即使年紀大、症狀多、藥物多，一樣可以找到適合的方法改善病情與生活質素，切勿灰心。