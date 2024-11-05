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健康
2024-11-05 10:00:00

健身器材用法｜坐姿腿屈伸及坐姿腿彎舉 訓練大腿冇迷惘

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坐姿腿屈伸重點在於轉軸要與膝關節對齊，否則動作會感不暢順。

坐姿腿屈伸重點在於轉軸要與膝關節對齊，否則動作會感不暢順。

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初學者踏入健身室，看見一大堆的器械，難免感到無從入手。其中訓練大腿肌肉的兩部器械，坐姿腿屈伸及坐姿腿彎舉，看似沒多大分別，其實分別針對大腿前方及後方的肌肉。即使沒有對健美或運動表現有所追求，但練好大腿對於保護膝關節，甚至收身都有幫助。

坐姿腿屈伸

  1. 先調校所需重量。再調整靠背深度，讓膝蓋屈伸時的軸心與器械的軸心對準。然後設定重量把的長短至腳背之上。最後是調校重量把的起始角度，設定為腳屈曲略少於90度位置。
  2. 調整好器械，就要調整身體位置。腳打開約肩闊，腳尖與膝關節方向相同，背靠座椅，挺胸收腹沉肩。
  3. 大腿發力，將重量由下而上舉起，直至腿踢直、大腿前方四頭肌收緊，然後慢慢返回原位。
  4. 舉起時呼氣，放鬆時吸氣。重複6至12次為一組，做3組。
坐姿腿彎舉特別要留意勿將大腿壓得太緊，否則肌肉放鬆伸直雙腿會容易傷到膝關節。

坐姿腿彎舉特別要留意勿將大腿壓得太緊，否則肌肉放鬆伸直雙腿會容易傷到膝關節。

坐姿腿彎舉

  1. 先調校所需重量。再調整靠背深度，讓膝蓋屈伸時的軸心與器械的軸心對準。然後設定重量把的長短至腳跟之上位置。最後是調整壓住大腿的桿的位置，可以讓腿伸直便好，切勿過分伸展。

  2. 然後調整身體位置。腳打開約肩闊，腳尖與膝關節向天，背靠座椅，挺胸收腹沉肩。
  3. 大腿發力，將重量由上而下屈曲，至大約90度、大腿後方膕繩肌收緊，然後慢慢返回原位。
  4. 屈曲時呼氣，放鬆時吸氣。重複6至12次為一組，做3組。
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