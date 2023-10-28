健身｜單臂啞鈴划船 背闊肌冇feel？5點修正更中目標肌肉

膝蓋離開健身凳：不少影片教人單膝脆在健身凳上，但其實會做成下肢不穩，令動作走樣，自然降低訓練成效；而健身凳高度不合適，也會造成盆骨旋轉，或增加壓力，因此最好還是雙腳穩固地踩地。取而代之可將健身凳調成傾斜角度，讓另一手幫助支撐身體。

膝蓋離開健身凳：不少影片教人單膝脆在健身凳上，但其實會做成下肢不穩，令動作走樣，自然降低訓練成效；而健身凳高度不合適，也會造成盆骨旋轉，或增加壓力，因此最好還是雙腳穩固地踩地。取而代之可將健身凳調成傾斜角度，讓另一手幫助支撐身體。

膝蓋離開健身凳：不少影片教人單膝脆在健身凳上，但其實會做成下肢不穩，令動作走樣，自然降低訓練成效；而健身凳高度不合適，也會造成盆骨旋轉，或增加壓力，因此最好還是雙腳穩固地踩地。取而代之可將健身凳調成傾斜角度，讓另一手幫助支撐身體。

留意雙腳位置：雙隻分開大約肩膊闊度，或者舒適的深蹲距離，因為這距離除可讓你提起更重的重量外，也更為穩定減少受傷風險。此外，啞鈴垂到最低的時候，可以置於身體中線，便可減少兩邊不平衡所帶來的壓力。提起啞鈴的終點位置不變。

留意雙腳位置：雙隻分開大約肩膊闊度，或者舒適的深蹲距離，因為這距離除可讓你提起更重的重量外，也更為穩定減少受傷風險。此外，啞鈴垂到最低的時候，可以置於身體中線，便可減少兩邊不平衡所帶來的壓力。提起啞鈴的終點位置不變。

留意雙腳位置：雙隻分開大約肩膊闊度，或者舒適的深蹲距離，因為這距離除可讓你提起更重的重量外，也更為穩定減少受傷風險。此外，啞鈴垂到最低的時候，可以置於身體中線，便可減少兩邊不平衡所帶來的壓力。提起啞鈴的終點位置不變。

。反手握將會啟動最多二頭肌，由於目標肌肉是背闊肌，要避免這握法。最好是用正手，而大多數人會用中立手。

避免反手握啞鈴：如何握啞鈴都會影響訓練成效。握法可以是正手 ( 掌心向後 ) 、反手 ( 掌心向前 ) 及中立手 ( 掌心向身體中線 ) 。反手握將會啟動最多二頭肌，由於目標肌肉是背闊肌，要避免這握法。最好是用正手，而大多數人會用中立手。

避免反手握啞鈴：如何握啞鈴都會影響訓練成效。握法可以是正手 ( 掌心向後 ) 、反手 ( 掌心向前 ) 及中立手 ( 掌心向身體中線 ) 。反手握將會啟動最多二頭肌，由於目標肌肉是背闊肌，要避免這握法。最好是用正手，而大多數人會用中立手。