健身｜大腿鍛煉 增強日常機能

強壯的雙腿可以讓你走快幾步、跳高一些，也能夠提升身體平衡，並減少膝關節及腰部受傷風險。槓鈴深蹲當然是最經典而又可強化大腿的一個極佳動作，不過如顧及實用性，能夠配合日常功能操作的訓練動作，則不妨選用弓箭步下蹲、側向弓箭步以及登階訓練。

增加腿部力量

弓箭步下蹲屬向前動作，能夠全面訓練大腿前後以及臀部的肌群，和果想腿部得到強化，可透過啞鈴或槓鈴增加重量，大約每隻腳走8至10步便到達力竭；側向弓箭步每次動作主要訓練單邊腿，就像日常步行、跑部，都是以單腳推步身體，而這動作也可練到大腿內側的肌肉；登階訓練更加針對將身體升起的力量，做好這練習後要再上更多層的樓梯也沒問題。