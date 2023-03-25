健身｜大腿鍛煉 增強日常機能

強壯的雙腿可以讓你走快幾步、跳高一些，也能夠提升身體平衡，並減少膝關節及腰部受傷風險。槓鈴深蹲當然是最經典而又可強化大腿的一個極佳動作，不過如顧及實用性，能夠配合日常功能操作的訓練動作，則不妨選用弓箭步下蹲、側向弓箭步以及登階訓練。
增加腿部力量
弓箭步下蹲屬向前動作，能夠全面訓練大腿前後以及臀部的肌群，和果想腿部得到強化，可透過啞鈴或槓鈴增加重量，大約每隻腳走8至10步便到達力竭；側向弓箭步每次動作主要訓練單邊腿，就像日常步行、跑部，都是以單腳推步身體，而這動作也可練到大腿內側的肌肉；登階訓練更加針對將身體升起的力量，做好這練習後要再上更多層的樓梯也沒問題。
弓箭步下蹲
- 找一條沒有阻礙的路徑，並左右手各持一個合適重量的啞鈴。
- 向前跨一大步，然後身體向下蹲，至後腳膝蓋接近地面。
- 前腳發力站起，然後提起後腳前跨。
- 重複動作，蹲下時吸氣，站起時呼氣。每腳踏前8至10次為一組，做3組。
註：跨前蹲下之後雙腿之間該形成一個長方形，代表跨步距離適合；若只形成三角形，則跨步不夠大，蹲下時會加大膝蓋負擔。另外，雙腳應保持約盆骨闊度向前跨，而非成一直線。
側向弓箭步
- 左右手各持一個啞鈴站直。
- 向側面橫跨一大步蹲下，保持腳尖如最初般向前指，蹲下時腎部推後，膝頭勿過腳尖太多，至大腿與地面接近水平。沒有移動的腳保持伸力。
- 蹲下的腿發力撐起，讓身體返回原處站直。
- 蹲下時吸氣，撐起站直時呼氣，做8至10次為一組，換腳再做，左右腳各做3組。
註：由於手持啞鈴，蹲下時記緊保持腹部收緊，腰背成一直線，避免腰部受傷。
登階
- 找一個與膝蓋高度相若的台階，置於自己前方，並左右手各持一個啞鈴。
- 單腳踏上台階站穩，並發力撐起身體站上台階。
- 慢慢單腳屈膝返回原處。
- 登階時呼氣，返回原處時吸氣。做10至15次為一組，換腳再做，左右腳各做3組。
註：為減少下方的腳會發力蹬起「作弊」，可翹地腳趾公向天，減少小腿發力，集中臀部發力。