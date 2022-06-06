扁平足是甚麼？成因及症狀逐一睇 | 物理治療師教你改善方法

扁平足的成因 扁平足的成因可以分為先天和後天因素。 扁平足先天因素包括︰ 先天韌帶鬆弛︰意指患者身體的韌帶比較鬆弛，未能有效鞏固關節穩定，負重時便有機會令足弓下塌。

先天跗骨黏合︰如小孩子踵骨和距骨黏合，導致扁平足，情況常見。

遺傳因素︰若直屬家族內有扁平足案例，患扁平足機率便會提升。 扁平足後天因素包括︰ 脛後肌腱炎︰主要成因是勞損和創傷，患者以40歲以上和女性為主。患者初期會感到腳踝內側、小腿內側出現壓痛，足部內翻時，或會出現無力或疼痛症狀。

意外創傷︰韌帶受傷會令韌帶出現後天性鬆弛，亦會令患者無法有效啟動足底的小肌肉群，導致足弓下榻。

懷孕和肥胖︰負重過度會導致韌帶和肌腱慢性勞損，導致上述因素加劇。

扁平足的症狀 扁平足初期並沒有明顯症狀，但當患者站立或走動過多時，腳底拱橋下塌，腳底貼近地面，未能有效避震和承托身體重量，久之患者的足關節、膝關節、髖關節或會出現代償性症狀。常見症狀： 腳部出現酸麻痛感

行走時平行力較差，容易受傷

行走時或出現內八或外八腳，膝關節或見X型腳

其他代償併發：足底筋膜炎、拇指外翻、膝關節或腰椎病變

如何判斷自己是否患上扁平足？ 物理治療師建議可採用以下3種方法進行初步判斷︰ 患病者的鞋跟內側磨損程度是否較為嚴重 觀察負重時，足弓是否會下榻 踩濕腳底，將腳印在石地或紙張上，觀察足弓印的面積。假如內側足弓相對另一邊腳，或雙腳都有明顯內側足印，或許已患扁平足。 若已經出現痛症，可以尋找物理治療師進行進一步的檢查。