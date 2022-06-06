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健康
2022-06-06 12:25:38

扁平足是甚麼？成因及症狀逐一睇 | 物理治療師教你改善方法

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日常生活中常常被指「大腳八」？鞋跟內側容易磨損？行走較多時甚至出現痛症？這些問題或許都是扁平足患者的日常，香港註冊物理治療師楊志勇便為各位讀者講解扁平足的成因、症狀及改善方法。

即按文章快捷鍵：甚麼是扁平足扁平足的成因扁平足的症狀如何判斷扁平足扁平足的治療扁平足常見問題

甚麼是扁平足？

扁平足是指舟狀骨掉落，內側足弓塌陷。而功能性扁平足在兒童中甚為常見。腳弓會在站立及行走等負重狀態時消失。當坐下或躺臥時，腳弓會重現。隨著足弓發育完成，情況常見會在10歲以後明顯改善。

扁平足

扁平足是香港十分常見的足部問題。

扁平足的成因

扁平足的成因可以分為先天和後天因素。

扁平足先天因素包括︰

  • 先天韌帶鬆弛︰意指患者身體的韌帶比較鬆弛，未能有效鞏固關節穩定，負重時便有機會令足弓下塌。
  • 先天跗骨黏合︰如小孩子踵骨和距骨黏合，導致扁平足，情況常見。
  • 遺傳因素︰若直屬家族內有扁平足案例，患扁平足機率便會提升。

扁平足後天因素包括︰

  • 脛後肌腱炎︰主要成因是勞損和創傷，患者以40歲以上和女性為主。患者初期會感到腳踝內側、小腿內側出現壓痛，足部內翻時，或會出現無力或疼痛症狀。
  • 意外創傷︰韌帶受傷會令韌帶出現後天性鬆弛，亦會令患者無法有效啟動足底的小肌肉群，導致足弓下榻。
  • 懷孕和肥胖︰負重過度會導致韌帶和肌腱慢性勞損，導致上述因素加劇。

扁平足的症狀

扁平足初期並沒有明顯症狀，但當患者站立或走動過多時，腳底拱橋下塌，腳底貼近地面，未能有效避震和承托身體重量，久之患者的足關節、膝關節、髖關節或會出現代償性症狀。常見症狀：

  • 腳部出現酸麻痛感
  • 行走時平行力較差，容易受傷
  • 行走時或出現內八或外八腳，膝關節或見X型腳
  • 其他代償併發：足底筋膜炎、拇指外翻、膝關節或腰椎病變

如何判斷自己是否患上扁平足？

物理治療師建議可採用以下3種方法進行初步判斷︰

  1. 患病者的鞋跟內側磨損程度是否較為嚴重
  2. 觀察負重時，足弓是否會下榻
  3. 踩濕腳底，將腳印在石地或紙張上，觀察足弓印的面積。假如內側足弓相對另一邊腳，或雙腳都有明顯內側足印，或許已患扁平足。

若已經出現痛症，可以尋找物理治療師進行進一步的檢查。

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治療扁平足初期可先以軟網球，放在腳底畫圓輕踩3至5分鐘，習慣後就可用較硬的球作深層按摩。（資料圖片）

扁平足的治療及矯正方法

物理治療師會為疑似扁平足的病人先做詳細的力學檢查，了解病人扁平足背後的成因和相關的代償反應。進入治療環節時，治療師會先用儀器處理痛症，再運用不同手法配合針灸去放鬆組織。最後治療師會與病人進行動作和運動治療，加上肌力訓練，改善背後的力學問題。

治療師亦會協助病人配備鞋墊，平均分散足底3個受力點，即時改善足弓避震等功能，減輕病人日常生活或運動時的不適。居家運動方面，治療師建議患者可在家嘗試踩網球及爪毛巾，以改善扁平足問題。

扁平足

坊間有不少跑鞋是針對扁平足而設，會為足弓提供更好的支撐和保護。

扁平足可以被根治嗎？

大多數扁平足經過治療和鞋墊輔助，可以使症狀減低，但背後力學調整需時，未必能完全改善足弓形狀。

坊間不同跑鞋品牌亦有推出支撐力高的跑鞋，較為著名的便有Asics的Kayano系列及New Balance的Fresh Foam 1080系列

如患上嚴重扁平足，需要進行手術嗎？

大部分扁平足病人都不需要透過手術來治療，除非一般方法未能減輕症狀，導致日常生活出現嚴重不便，醫生才會考慮手術治療，否則一般都會依靠物理治療作為第一線治療。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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