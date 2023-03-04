健身｜滑輪下拉 唔止一種玩法

背部肌肉有很多組，包括接近下背的背闊肌、上背中間的斜方肌、上背兩邊的大小圓肌等。它們的功能有很多，最簡單的說法是將手臂由上方往下拉，又或由前方往後拉，當然不同的動作和手肘位置，所牽涉的肌肉有些不同。由上往下拉的訓練動作常用滑輪下拉，如果為這動作加入一些變化，就更有效刺激背部不同肌肉。

帶來肌肉新刺激

最初學而又最常見的滑輪下拉是闊手正握(手心向前)，握距大約是肩闊的1.5至2倍，手肘會由上方經身體兩邊向下收，背闊肌的參與較多，其次有大小圓肌、棘下肌、後三角肌等；窄手反握的話，手肘則會由上方經身體前面往下往後收，雖然手臂二頭肌的參與增多，但減少了小圓肌、棘下肌的參與，背闊肌的感受度會更高；如果有感左右兩邊背部發展不平均，也可換個握把，單手做下拉動作，為弱邊加操；另外也可使用同一器械，換個動作做直臂下壓，為肌肉帶來新刺激。