健身｜2動作補完 全方位練臀

臀部雖是較敏感的部位，但臀部肌肉卻很重要，站立時它有助拉直下半身，減輕楆椎的壓力，長遠減少腰痛風險；而於運動表現上，則可以提升下肢爆發力，對於衝刺、跳躍都有好處。

補充訓練不足

訓練臀部不少人都會想起弓步蹲、硬拉等，不過這些都是由上而下的負荷，而要全面刺激臀部，亦需要橫向及向外的負荷，以下兩個動作包括單腿臀推及側臥抬臀，就可以針對弓步蹲、硬拉等所忽略的肌肉。而這兩個都是自身體重訓練，在家都可做。