健身｜4種避免使用的器械

健身室中存在各式各樣的器械，有些十分實用，但亦有些存在著潛在問題，例如讓你的脊椎有受傷風險，又或長遠引致其他痛症。若你有使用相關器械的習慣，不如試著做其他更有效的動作來取而代之。

1. 史密夫架

不少人用史密夫架來做深蹲、硬拉或者臥推舉，取代傳統槓鈴，認為可以減低受傷風險。但史密夫架的固定軌跡，或影響了你的動作。例如做臥推舉，槓鈴下降時更易令你手肘往外展開，令肩關節更易受傷；而用傳統臥推舉的槓鈴軌跡其實是有弧度。深蹲的情況亦相似，因為其固定軌跡不符合人體力學，往往令人往後靠地做深蹲，令動作對核心肌群、臀部肌肉及膕繩肌的刺激大大減低，也未能練到負責穩定軀幹和下肢的肌肉。因此適宜用傳統槓鈴作以上訓練。