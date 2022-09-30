充足營養 + Me Time 減照顧者壓力

香港不少長期病患者需要別人照顧，而全港照顧者數目估計超過112萬人。他們長期處於高壓狀態，疫情下照料長期病患的支援網絡及活動空間均減窄，令照顧者處境更嚴峻。 香港復康會社區復康網絡(康山中心)註冊社工陳荃榕表示，疫情下除了支援網絡減少之外，照顧者長時間面對長期病患，或會增加摩擦；另外，照顧者擔心自己染疫，繼而感染被照顧者，又或怕自己需要隔離而被照顧者未能自理，因而減少外出時間，購買食物或日用品都要「速戰速決」，也可能增添壓力。

九成人處高壓狀態 為了解照顧者疫下情況，香港復康會早前作出網上問卷調查，153位受訪者中，有42%屬「雙老家庭」，照顧者及被照顧者均是61歲或以上；近半照顧對象是腦科病患者，如中風、認知障礙症等。透過「照顧者負荷指數」計算，發現89%顧者處於高壓狀態，主要原因是感到心靈疲累、感到困身、起居生活習慣有變動。 營養方面，調查發現僅23%人每天進食足夠肉類(2隻手掌心大小或以上)，亦只有三成人每天均有進食肉類；奶製品情況亦類似，只有一半人每天飲用足夠奶類製品(1杯)。至於預備膳食的最大挑戰是食材昂貴(27%)。另外，七成照顧者未能每日有足夠接觸陽光的時間(15分鐘)。陳荃榕指，結果反映照顧者除情緒外，飲食方面亦未見理想，或帶來心理及生理負擔。 營養有助情緒 註冊營養師李珮璇認為，如果肉類不足，或引致蛋白質攝取不足，出現免疫力下降、肌肉流失問題，易受感染和影響活動能力；缺少奶類和曬太陽，則可使鈣質及維他命D不足，可致骨質疏鬆增加骨折風險。「營養亦與情緒有關係，例如蛋白質的色胺酸，配合維他命B6，有助製造令人感快樂滿足的血清素，維他命D亦可提升血清素濃度；鈣質及鎂質可安定神經，助減抑鬱焦慮。因此我們可多進食相關食物。」



平價食物建議