兒童眼睛檢查 | 清晰近視防控中心旗艦店正式開幕 提供滿FUN學童驗眼體驗

現今小朋友近視問題漸趨普遍，而身為家長，除了矯正他們正確的閱讀距離、使用電子產品等習慣，還可以怎樣幫助小朋友預防或控制近視情況？是否直接到傳統眼鏡店配眼鏡就可以？
顛覆傳統診所冰冷恐怖感覺 專為小朋友而設 氣氛歡樂有趣
清晰眼科旗下清晰近視防控中心旗艦店早前全新開幕，為現時全港最大的兒童近視防控中心，佔地14,000呎，位於尖沙咀黃金地段The ONE，交通便利。有見診所陌生的環境、冰冷氣氛、儀器等等，往往令小朋友感到恐懼，而抗拒去診所做檢查。清晰近視防控中心將整個環境營造出歡樂、有趣、兒童友善的氣氛，特設兒童專屬玩樂空間，讓小朋友猶如來到遊樂場，與專業醫療團隊一起進行全面13項的驗眼「遊戲」，在等候期間也不會感到無聊！
Clarity X Zeiss策略性聯盟 採用MRT儀器及Zeiss儀器 數據更準確
不能不提的是診所內開設的全港首間蔡司近視管控工作室，為Clarity清晰眼科與Zeiss蔡思組成策略性聯盟，採用了國際級多光譜屈光地形圖儀器（MRT）及Visufit 1000數碼中心定位儀。
普通驗眼一般只能驗到中間黃斑點度數，但每個人的視網膜周圍離焦狀況不一，要透過MRT才能驗到視網膜周邊度數，從而評估出小朋友近視風險及趨勢，同時可以驗配個人化控制近視眼鏡，確保每一點都可做到最好的近視控制效果。而Visufit 1000數碼中心定位儀則能精準量度鏡片位置，比起人手驗配瞳孔位置，透過9個鏡頭同時拍攝顧客180°全景圖，便可以更加準確地量度焦距。在兩種技術的混合應用下，便能確保定制出個人化近視控制鏡片，更貼近每位小朋友的個人情況及需要，以達致最佳控制近視的效果。
Clarity X Euclid 策略性聯盟 專業醫療團隊一對一提供個人化近視控制方案服務
整個體驗將會由中心內專業醫療團隊一對一服務。首先由眼科視光師替小朋友作詳細檢查，再交由眼科專科醫生作醫學診斷及分析，制定最適合小朋友的近視控制方案。
現時清晰近視防控中心提供4種近視控制方案，包括阿托品眼藥水（Atropine）、角膜矯形術（OK鏡）、近視控制鏡片，以及近視控制隱形眼鏡，所有方案的近視控制效果均高達5至6成以上。因應小朋友個別需要，醫生與視光師或會建議混合使用兩種近視控制方案。
Clarity與Euclid組成策略性聯盟，特設美國製造的Euclid MAX OK鏡鏡片，鏡片透氧度 (Dk) 高達180，比大部分其他OK鏡品牌高，有效減低透氧度不足造成的風險，安全、有效地保護孩子視力。更有研究發現，兒童佩戴不同品牌 OK 鏡的近視控制效果在首兩年相若，但 7 成佩戴 Euclid OK 鏡的兒童在佩戴第三年，眼軸拉長仍等於或少於每年 0.1mm，比其他品牌 OK 鏡的 5 成高。
了解近視控制方案詳情及小朋友近視控制的重要性：https://bit.ly/3OdAyq0
特設公仔機 讓小朋友帶走心儀禮物
檢查過後，專業醫療團隊亦會教育小朋友護眼知識，更會讓小朋友玩夾公仔機，有機會帶走一份禮物。
AM730讀者限定驚喜！
由即日起至8月31日，AM730讀者只要預約時輸入專屬碼【CMC_AM730】，即可以驚喜價$500預約【全面學童眼睛檢查+近視控制評估+臨床診斷報告】！
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驚喜詳情：
推廣期：即日起至2023年8月31日
中心地址：九龍尖沙咀彌敦道100號 The ONE 11樓全層
中心開放時間：星期一至日10:30 – 20:00
條款及細則：
- 此優惠只適用於「尖沙咀The ONE分店」。
- 此優惠僅適用於首次Clarity全面學童近視控制評估檢查。
- 此優惠只適用於Clarity全面學童眼睛檢查，不適用於其他檢查或手術之費用。
- 清晰醫療將保留此優惠的最後決定權。