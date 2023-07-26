兒童眼睛檢查 | 清晰近視防控中心旗艦店正式開幕 提供滿FUN學童驗眼體驗

現今小朋友近視問題漸趨普遍，而身為家長，除了矯正他們正確的閱讀距離、使用電子產品等習慣，還可以怎樣幫助小朋友預防或控制近視情況？是否直接到傳統眼鏡店配眼鏡就可以？

清晰眼科 旗下 清晰近視防控中心旗艦店 早前全新開幕，為現時全港最大的兒童近視防控中心，佔地14,000呎，位於尖沙咀黃金地段The ONE，交通便利。有見診所陌生的環境、冰冷氣氛、儀器等等，往往令小朋友感到恐懼，而抗拒去診所做檢查。清晰近視防控中心將整個環境營造出歡樂、有趣、兒童友善的氣氛，特設兒童專屬玩樂空間，讓小朋友猶如來到遊樂場，與專業醫療團隊一起進行全面13項的驗眼「遊戲」，在等候期間也不會感到無聊！

Clarity X Zeiss策略性聯盟 採用MRT儀器及Zeiss儀器 數據更準確

不能不提的是診所內開設的全港首間蔡司近視管控工作室，為Clarity清晰眼科與Zeiss蔡思組成策略性聯盟，採用了國際級多光譜屈光地形圖儀器（MRT）及Visufit 1000數碼中心定位儀。

普通驗眼一般只能驗到中間黃斑點度數，但每個人的視網膜周圍離焦狀況不一，要透過MRT才能驗到視網膜周邊度數，從而評估出小朋友近視風險及趨勢，同時可以驗配個人化控制近視眼鏡，確保每一點都可做到最好的近視控制效果。而Visufit 1000數碼中心定位儀則能精準量度鏡片位置，比起人手驗配瞳孔位置，透過9個鏡頭同時拍攝顧客180°全景圖，便可以更加準確地量度焦距。在兩種技術的混合應用下，便能確保定制出個人化近視控制鏡片，更貼近每位小朋友的個人情況及需要，以達致最佳控制近視的效果。