兒童眼睛檢查 | 清晰近視防控中心旗艦店正式開幕 提供滿FUN學童驗眼體驗

Clarity與Euclid組成策略性聯盟,特設美國製造的Euclid MAX OK鏡鏡片,鏡片透氧度 (Dk) 高達180,比大部分其他OK鏡品牌高,有效減低透氧度不足造成的風險,安全、有效地保護孩子視力。更有研究發現,兒童佩戴不同品牌 OK 鏡的近視控制效果在首兩年相若,但 7 成佩戴 Euclid OK 鏡的兒童在佩戴第三年,眼軸拉長仍等於或少於每年 0.1mm,比其他品牌 OK 鏡的 5 成高。

特設公仔機 讓小朋友帶走心儀禮物

檢查過後,專業醫療團隊亦會教育小朋友護眼知識,更會讓小朋友玩夾公仔機,有機會帶走一份禮物。