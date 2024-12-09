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健康
2024-12-09 09:53:00

冬至｜做冬飲食進補增強抵抗力 補一日好一年！

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冬至做冬｜煮湯圓可考慮加入百合、蓮子、紅豆等滋陰潤肺的材料。

冬至做冬｜煮湯圓可考慮加入百合、蓮子、紅豆等滋陰潤肺的材料。

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2024年12月21日（星期六）是廿四節氣中的冬至，也是「陰盛轉陽」的一日，即白天時間最短，黑夜時間最長的一日，之後太陽會慢慢轉向北回歸線，日間的時間開始變長，陽氣慢慢回升。傳統上趁這一天好好進補，接下來的一年都可減疾病侵襲。

冬至｜做冬配合進補

進補可以適當進食羊肉、牛肉、紅豆、枸杞、花膠。趁做冬，不妨用羊肉或牛尾燜蘿蔔，前者有補腎、暖中祛寒、補氣血之效，後者亦可補中益氣，健脾益胃。另外，湯圓也是做冬必備，可考慮加入百合、蓮子、紅豆，以收滋陰潤肺、去水腫之效。

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冬至適當進食羊肉可補腎、暖中祛寒、補氣血。

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冬至｜天灸增強抵抗力

冬至也是三九天的開始，中醫認這時作天然敷藥有利養生，可增強抵抗力，對於鼻敏感、哮喘、易患感冒、風濕、手腳冰冷等陽虛體質，以及腸胃功能易有毛病的人都十分適合，改善病情，減少發作。不過要留意，正患有感冒或發燒、孕婦、皮膚嚴重過敏的人士不適合。

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冬至｜溫差大要保暖

保暖也是冬至重要一環，因日夜溫差大，宜及時增添衣物，可考慮洋蔥式穿著方便穿脫，但衣物不宜過緊，以免影響血液循環，心血管疾病患者尤甚。另外，晚上也可浸腳讓身體暖和，改善血液循環，滋養肝腎。

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