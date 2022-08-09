即時通集合全城「聆癒者」 展現逆境下與熱線求助者的「聆」距離

新冠肺炎爆發對社會造成多方衝擊，亦為市民的精神健康帶來嚴峻的考驗。為了回應需求，利民會《即時通》24小時精神健康熱線在今年二月份啟動了「全城募集‧在家熱線義工支援」的號召，在短短一週便吸引了超過150名具有專業背景的參加者接受《即時通》的密集式訓練，通過面試後隨即加入聆癒者 (即遙距熱線義工)的行列，在家默默守護市民。在上週六，聆癒者們集合於中環街市Oasis，分享過去與來電者同行應對精神健康挑戰的經驗。

聆聽，就是同行，可是知易行難。崔永豪精神科醫生在分享會中勉勵各位，成為別人的聆聽者之前，嘗試放低一些本來對對方的假設，開放心靈並虛心了解，有助與面對情緒困擾者進行連結。然而，在疫情期間大家難免被消極氛圍影響接受別人情緒的能耐。崔醫生建議，聆聽者也需要留意自己的情緒健康，當面對雜亂的思緒時，可透過文字紀錄把這些想法和情緒好好覺察，讓它們在過程中沉澱和重新組織，在臨界點前作出適切回應。

活動中亦邀請了心理學背景的女藝員Claudia（盧蓁宜小姐，也是《即時通》的聆癒者)分享新常態下精神健康的支援經驗。她寄語面對情緒困擾者：「在逆境中，記得您不需要一個人死撐。身邊如果有信任的朋友，可以和他們傾訴，因為很多時聆聽的一方也會因為得到您的信任而感到快樂。如果想和身邊以外的人傾訴，亦都可以善用社區資源，例如致電《即時通》精神健康支援熱線 (電話：3512 2626)，我們這班聆癒者也會24小時陪伴著您。」

為了讓公眾能夠體驗聆癒者日常服務經驗，活動在8月5及6 日開放了復元故事聲音展覽，並特設聲音故事牆，讓市民來到牆前拿起傳聲杯，不需發聲回應，靜靜地細聽故事主人翁面對精神病患的心路歷程，完整體驗一次聆癒者在家熱線支援的日常經驗。