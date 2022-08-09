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健康
2022-08-09 08:00:00

即時通集合全城「聆癒者」 展現逆境下與熱線求助者的「聆」距離

資料由客戶提供

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新冠肺炎爆發對社會造成多方衝擊，亦為市民的精神健康帶來嚴峻的考驗。為了回應需求，利民會《即時通》24小時精神健康熱線在今年二月份啟動了「全城募集‧在家熱線義工支援」的號召，在短短一週便吸引了超過150名具有專業背景的參加者接受《即時通》的密集式訓練，通過面試後隨即加入聆癒者 (即遙距熱線義工)的行列，在家默默守護市民。在上週六，聆癒者們集合於中環街市Oasis，分享過去與來電者同行應對精神健康挑戰的經驗。

聆癒者Sammi分享加入《即時通》熱線義工服務後的個人成長和得著。

聆癒者Sammi分享加入《即時通》熱線義工服務後的個人成長和得著。

聆聽，就是同行，可是知易行難。崔永豪精神科醫生在分享會中勉勵各位，成為別人的聆聽者之前，嘗試放低一些本來對對方的假設，開放心靈並虛心了解，有助與面對情緒困擾者進行連結。然而，在疫情期間大家難免被消極氛圍影響接受別人情緒的能耐。崔醫生建議，聆聽者也需要留意自己的情緒健康，當面對雜亂的思緒時，可透過文字紀錄把這些想法和情緒好好覺察，讓它們在過程中沉澱和重新組織，在臨界點前作出適切回應。

崔永豪精神科醫生在活動中分享日常聆聽過程中的要訣。

崔永豪精神科醫生在活動中分享日常聆聽過程中的要訣。

活動中亦邀請了心理學背景的女藝員Claudia（盧蓁宜小姐，也是《即時通》的聆癒者)分享新常態下精神健康的支援經驗。她寄語面對情緒困擾者：「在逆境中，記得您不需要一個人死撐。身邊如果有信任的朋友，可以和他們傾訴，因為很多時聆聽的一方也會因為得到您的信任而感到快樂。如果想和身邊以外的人傾訴，亦都可以善用社區資源，例如致電《即時通》精神健康支援熱線 (電話：3512 2626)，我們這班聆癒者也會24小時陪伴著您。」

聆癒者盧蓁宜親身體驗聲音故事牆，透過傳聲筒感受精神復元人士的內在情感世界。

聆癒者盧蓁宜親身體驗聲音故事牆，透過傳聲筒感受精神復元人士的內在情感世界。

為了讓公眾能夠體驗聆癒者日常服務經驗，活動在8月5及6 日開放了復元故事聲音展覽，並特設聲音故事牆，讓市民來到牆前拿起傳聲杯，不需發聲回應，靜靜地細聽故事主人翁面對精神病患的心路歷程，完整體驗一次聆癒者在家熱線支援的日常經驗。

利民會《即時通》透過創新體驗活動讓公眾認識精神復元人士在康復路上累積的智慧和能耐，推動「精神健康友善」的社會氛圍。

利民會《即時通》透過創新體驗活動讓公眾認識精神復元人士在康復路上累積的智慧和能耐，推動「精神健康友善」的社會氛圍。

懷舊電話亭配合24小時暖心便利店的背幕佈景，呼應《即時通》全天候開放傾訴空間的服務特色。

懷舊電話亭配合24小時暖心便利店的背幕佈景，呼應《即時通》全天候開放傾訴空間的服務特色。

「即時通」24小時精神健康熱線：3512 2626

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