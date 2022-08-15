及早評估 免混淆腦霧、MCI

港大教授估計香港感染新冠病毒人數已有250萬人，如果每4人有一人出現腦霧症狀的話，即超過60萬人出現這個新冠後遺症。麥棨諾表示，「長者、女性、重症患者都會增加腦霧風險。」

英國調查發現，每4名新冠患者康復後，就會有一人出現「腦霧」症狀。可是腦霧與輕度認知障礙(MCI)徵狀頗相似，而且後者情況不能逆轉。精神科專科醫生麥棨諾建議，如有懷疑應及早評估和治療，避免病情進一步惡化。

感染影響大腦功能

有研究指，新冠病毒導致腦霧的原因是，病毒可感染腦部的星形膠質細胞，繼而影響支持正常的大腦功能及修復腦細胞破損過程；另一方面，牛津大學也發現感染新冠肺炎導致大腦萎縮0.2%至2%，腦部組織也可能受損，減少大腦中處理情緒和記憶的區塊灰質，引致記憶力衰退、精神疲勞、專注力不足及情緒困擾等腦霧徵狀。

評估助分辨

腦霧通常可以康復，但症狀相近的輕度認知障礙就只可以延緩惡化，萬一長者患上MCI卻以為只是腦霧沒有求醫檢查，情況不堪設想。麥棨諾認為長者如出現有關症狀，應及早評估分辨，萬一是MCI也可盡早作早期治療干預，減慢腦退化速度。臨床心理學家黃沛霖博士指，「初診時會先臨床評估症狀，並釐清病史，排除其他情緒病等；然後透過腦霧電腦化專注力測試以及蒙特利爾認知評估(MoCA)，評估患者的集中力、腦部不同功能，分辨屬腦霧或MCI。確定後按需要作認知行為治療，以不同角度看待事物改善情緒；又或健腦訓練改善徵狀。」