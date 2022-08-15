及早評估 免混淆腦霧、MCI

英國調查發現，每4名新冠患者康復後，就會有一人出現「腦霧」症狀。可是腦霧與輕度認知障礙(MCI)徵狀頗相似，而且後者情況不能逆轉。精神科專科醫生麥棨諾建議，如有懷疑應及早評估和治療，避免病情進一步惡化。
港大教授估計香港感染新冠病毒人數已有250萬人，如果每4人有一人出現腦霧症狀的話，即超過60萬人出現這個新冠後遺症。麥棨諾表示，「長者、女性、重症患者都會增加腦霧風險。」
感染影響大腦功能
有研究指，新冠病毒導致腦霧的原因是，病毒可感染腦部的星形膠質細胞，繼而影響支持正常的大腦功能及修復腦細胞破損過程；另一方面，牛津大學也發現感染新冠肺炎導致大腦萎縮0.2%至2%，腦部組織也可能受損，減少大腦中處理情緒和記憶的區塊灰質，引致記憶力衰退、精神疲勞、專注力不足及情緒困擾等腦霧徵狀。
評估助分辨
腦霧通常可以康復，但症狀相近的輕度認知障礙就只可以延緩惡化，萬一長者患上MCI卻以為只是腦霧沒有求醫檢查，情況不堪設想。麥棨諾認為長者如出現有關症狀，應及早評估分辨，萬一是MCI也可盡早作早期治療干預，減慢腦退化速度。臨床心理學家黃沛霖博士指，「初診時會先臨床評估症狀，並釐清病史，排除其他情緒病等；然後透過腦霧電腦化專注力測試以及蒙特利爾認知評估(MoCA)，評估患者的集中力、腦部不同功能，分辨屬腦霧或MCI。確定後按需要作認知行為治療，以不同角度看待事物改善情緒；又或健腦訓練改善徵狀。」
多做健腦訓練
健腦訓練包括了認知訓練和運動兩部分。黃沛霖解釋，「學習新事物是認知訓練的一種；平時到街市買東西也可運用分類記憶法，如食物類要買水果、菜，日用品類要買牙膏、梘液，有助加強記憶力。另外，帶氧運動、伸展運動和健腦運動(太極和健腦操等)，都有助提升專注力，改善腦霧徵狀；對於MCI患者也可減慢認知能力衰退，保持情緒穩定愉悅。」麥棨諾補充，運動可以增加腦部血流量，將氧氣、養分帶到腦部，便能夠保持最好狀態。
特定營養素
要改善腦部健康，除了健腦運動外，充足的睡眠和醫學營養不可或缺。麥棨諾認為，「每日應保持6至8小時睡眠，可加快修復短期記憶，改善記憶力。而深層睡眠期間，身體會清除大腦中的代謝廢物，包括引致阿茲海默症的β澱粉樣蛋白，有助維持腦部健康。」至於營養方面，研究發現不少MCI患者的營養並不均衡。而維持腦部健康的特定營養素包括高含量DHA及EPA、尿苷酸、維他命B、C、E，以及硒等，研究指有助減慢認知能力下降60%、減少記憶力衰退76%、減慢腦部萎縮逾兩成。「如果飲食均衡，理應不會缺少這些營養；而採用營養補充品前，不妨尋求專家意見，檢視當中成分是否有效。」