四眼仔女愈來愈多 研究指2050年兒童近視比例上升至40%

本港學童的近視力一向高企，由小一的18%，到升中時急增至62%。而全球兒童近視的比率亦不斷增加，專家估計兒童近視比率會由現時的約三成，增加至2050年的四成，建議家長應多安排兒童參加戶外活動，以及適當保護眼睛，預防近視發生。

東南亞地區近視個案顯著增加

根據中國廣州中山大學於《British Journal of Ophthalmology》發表的研究報告，分析涵蓋逾270項研究文獻，橫跨六大洲共50個國家涉540名兒童及青少年，現過去30年以來，兒童和青少年的近視率顯著攀升，1990年只有24%兒童患近視，2023年則上升至36%。

研究人員指出，近視率看似是漸進增加，但新冠疫情後，近視個案顯著增加，特別是新加坡、中國和台灣等東南亞地區，兒童近視比例是同齡白人的兩倍多，部分原因可能是東亞兒童在2至3歲、視覺發育關鍵期便開始接受正規教育，比其他地區的兒童更早，當中日本有86%的兒童近視，韓國則以74%緊隨其後。