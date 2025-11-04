培養「心理韌性」 度過「季節性焦慮症候群」

生活的不順、壓力和意外，就像一場突如其來的大雨，衛生福利部草屯療養院臨床心理科主任黃裕達表示，雖不一定將你打倒，卻會讓心漸漸濕透、感到疲憊，甚至迷失方向。這時候，我們需要的不只是「撐過去」，更要培養心理的「彈性」與「韌性」，幫助自己在風雨後重新站起來。
日常鍛煉心理抗壓力 培養心理「彈性」與「韌性」
黃裕達主任表示， 在日常生活中，其實可以透過以下5個簡單方法，慢慢鍛煉心理抗壓力：
- 接納自己，允許自己「不OK」
不必勉強自己一直堅強或假裝沒事，接受「我現在不太好」是照顧自己的第一步。
- 不要悶著，多找人聊聊
有時候一句「你還好嗎？」比你想像中還有力量，和家人朋友說說心情，或撥打心理諮詢專線，都不是丟臉的事。
- 災難訊息不過度追蹤
每天盯著壞消息，容易增加焦慮。建議設定固定時間看新聞，給自己留點喘息空間。
- 心靈放鬆，練習呼吸與冥想
每天花5分鐘做深呼吸、伸展或簡單冥想，讓心靈獲得休息。
- 學會求助，不代表你脆弱
如果睡不好、情緒低落持續很久，及早找心理師或醫生聊聊，是一種勇氣。
五大實用調適法 渡過「季節性焦慮症候群」
另外，衛生福利部草屯療養院醫生蔡昀霖也特別提到，其實許多人隨著季節交替，天氣忽冷忽熱，溫差劇烈變化，許多人會發現心情波動，出現焦慮、煩躁、情緒低落，甚至伴隨睡眠不佳、食慾改變及注意力難以集中等症狀。這種因季節變換引起的心理不適，俗稱「季節性焦慮症候群」。
他強調，除了生理因素，生活壓力、工作負荷和人際關係也會影響情緒，建議多留意自身狀況，適時調整生活節奏，並保持良好的社會支持，與親友分享心情，有助排解壓力並增強心理韌性。
以下是五大實用調適方法：
- 保持規律作息與充足睡眠：固定時間睡覺和起床，避免熬夜，有助調節生理時鐘，減少情緒波動。
- 多曬太陽與適量運動：日照能促進血清素分泌，提升心情；每天30分鐘戶外活動，如散步或慢跑，有助釋放壓力、改善睡眠。
- 均衡飲食，補充有益營養素：攝取富含維生素B群、Omega-3脂肪酸、鎂和鋅的食物，有助神經系統穩定與情緒調節，避免過度攝取咖啡因與糖分。
- 學習放鬆技巧與自我照顧：可嘗試深呼吸、冥想、瑜伽或漸進式肌肉放鬆，幫助舒緩焦慮與緊張情緒。
- 適時尋求專業協助：若情緒困擾持續超過兩周、影響日常生活，應盡早向心理師或精神科醫生諮詢，接受心理治療或藥物協助。
養成心理韌性能力 透過自我照顧、及時求助
衛生福利部草屯療養院丁碩彥院長也提醒大家，心理健康是整體健康的重要部分，尤其在面對災難與逆境時更不可忽視。丁院長強調，心理韌性不是與生俱來，而是能透過自我照顧與及時求助逐步培養出來的能力。只要給自己時間和支持，每個人都能慢慢增強面對困難的力量。丁院長也呼籲社會一起關心心理健康，創造更有溫度的支持環境，讓每個人在逆境中都能找到力量，活得更自在、更有希望。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】