失眠怎麼辦｜食得啱瞓得好 入睡8個飲食貼士

有時想睡一個好覺並不容易，但選擇合適的食物，就對睡眠很有幫助。原來有8個飲食習慣會破壞睡眠質素。
1. 攝取太多咖啡因
研究顯示，即使是睡前6小時攝取咖啡因，也會影響睡眠。原因是咖啡因會干擾一種名為腺苷，具有鎮靜及幫助入睡的化學物質起作用。除了咖啡，茶、汽水、能量飲料及朱古力等均含有咖啡因。
2. 睡前吃得太飽
就算日間吃得不多，但晚餐吃下一大碟油膩的意粉或大塊牛扒，都可能令人難以入睡，因為大量脂肪需要更多時間消化，並使人躺下時會感到不適，所以晚餐最好避免進食一些肥膩食物，睡前2小時亦盡量不要進食。若吃得太飽就要活動一下以幫助消化，若太餓而睡不著就不妨吃一點低熱量易消化的食物。
3. 攝取太多糖分
睡前吃糖分高的食物會影響睡眠，因為有研究顯示，攝取太多糖分會令更年期婦女容易出現盜汗情況。
4. 辛辣刺激的食物
辛辣食物容易引起胃部不適及火燒心等症狀，令人難以入睡，所以想睡得好，就盡量少吃辣椒及其他辛辣食物。另外亦要避免酸味食物，尤其是汽水，這也是令人容易在睡夢中醒來的「元兇」。
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5. 睡前飲酒
晚餐時小酎或可幫助入睡，但睡前喝酒則不然，因為酒精會妨礙身體進入深層睡眠狀態，增加半夜要上廁所的機會，並可以使人脫水而引起頭痛。
6. 飲水太多
傍晚過後喝水太多，會令人容易要夜尿，所以睡前最好不要喝太多水。
7. 體重超標
肥胖會增加患上睡眠窒息症的風險，對睡眠質素可以造成很大影響；反之太瘦亦容易出現失眠。
8. 控制熱量攝取
有些人為減肥而節食，但睡前太餓而急急進食，結果影響到睡眠。慣常吃宵夜的人可能需要找醫生制訂一個健康及有效的節食計劃。
改變習慣不容易，而效果亦要一段時間才顯現。假若你睡得差或受失眠困擾，就可能要尋求專業協助。