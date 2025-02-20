失眠怎麼辦｜食得啱瞓得好 入睡8個飲食貼士

有時想睡一個好覺並不容易，但選擇合適的食物，就對睡眠很有幫助。原來有8個飲食習慣會破壞睡眠質素。

2. 睡前吃得太飽

就算日間吃得不多，但晚餐吃下一大碟油膩的意粉或大塊牛扒，都可能令人難以入睡，因為大量脂肪需要更多時間消化，並使人躺下時會感到不適，所以晚餐最好避免進食一些肥膩食物，睡前2小時亦盡量不要進食。若吃得太飽就要活動一下以幫助消化，若太餓而睡不著就不妨吃一點低熱量易消化的食物。

3. 攝取太多糖分

睡前吃糖分高的食物會影響睡眠，因為有研究顯示，攝取太多糖分會令更年期婦女容易出現盜汗情況。

4. 辛辣刺激的食物

辛辣食物容易引起胃部不適及火燒心等症狀，令人難以入睡，所以想睡得好，就盡量少吃辣椒及其他辛辣食物。另外亦要避免酸味食物，尤其是汽水，這也是令人容易在睡夢中醒來的「元兇」。