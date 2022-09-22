失眠｜這些情況＝真正失眠 10招改善睡不著困擾

睡不著、睡不好或睡不飽都是睡眠障礙者的主觀形容詞。依據國際睡眠疾病分類，睡眠疾病大致可分為失眠、睡眠相關的呼吸疾病、中樞型的嗜睡症、日夜節律睡眠障礙、異睡症、睡眠相關的動作疾患、單獨的睡眠症狀及其他睡眠疾患，其中最常見的就是失眠。

可用 3 個月區分 急性或慢性失眠

樂生療養院身心科顏琮祐主任指出，失眠是指睡眠維持困難，造成睡眠品質變差或睡眠時間減少，每周有3天或以上之失眠，且白天出現倦怠、嗜睡、情緒煩躁、難以專心或身體不適等症狀，進而影響學習或工作者。如果持續時間少於3個月者為急性失眠，超過3個月以上者稱為慢性失眠。

顏琮祐主任表示，曾有患者主訴失眠2、3天，希望服用安眠藥物幫助睡眠，但經診視後卻發現其實是罹患躁鬱症；而根據台灣的臨床研究顯示，接近三分之二的失眠求診病患，同時罹患有精神疾病。高比例的共病現象顯示，有可能在同一個案身上出現多重類型的失眠診斷，需要不同面向的評估與治療，因此即早經由專業醫師進行鑑別診斷並規劃、提供適當的治療，才能真正解決失眠症。