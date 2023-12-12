如何養出Q彈水嫩肌？7大營養素不可少！更要注意「紅燈食物」

許多人想要擁有人人稱羨的好肌膚，卻因為工作忙碌、三餐外食，沒有獲得均衡、足夠的營養。宋佩蓉營養師提醒，天然食物中有豐富多元的營養素，良好的飲食習慣及攝取足夠的營養可以修復受損的肌膚，而根據食物營養的不同，也會有補水、美白、抗氧化、延緩衰老或是增加皮膚彈性的功能。

宋佩蓉營養師整理出7大營養素，民眾若想要養出好肌膚，可以依以下建議調整自己的飲食習慣：

蛋白質：蛋白質主要有保持皮膚彈性、促進肌膚新陳代謝等 2 大功能，雞蛋、牛奶、肉類、大豆等優質蛋白質食物都是很好的選擇。

維他命 C ：維他命 C 是強大的抗氧化劑，能修補受損組織，若攝取足夠蛋白質，搭配補充維他命 C 可以促進人體合成膠原蛋白，讓皮膚保持彈性細緻。可以多食用番石榴、奇異果、柑橘類等富含維他命 C 的食物。

維他命 E ：可以保護皮膚減少紫外線的刺激和、損傷，可從堅果類、牛油果等食物中攝取，維持肌膚的抗氧化功能。

β胡蘿蔔素：能在肝臟中轉換成維他命 A ，達到預防皮膚粗糙乾裂、暗沉的功能，可從深綠色蔬菜、番薯、南瓜、胡蘿蔔等攝取足夠的β胡蘿蔔素。不過，切記均衡飲食即可，若攝取過量β胡蘿蔔素，反而會使皮膚變黃。

Omega-3 多元不飽和脂肪酸：脂質是皮膚的重要組成部分，若人體必需的脂肪酸攝入不足，或脂肪代謝異常都會導致皮膚疾病，不過攝取過多也會導致發炎，建議可選具有抗發炎、保護皮膚延緩老化的好油，如：橄欖油、鮭魚、鯖魚及亞麻籽。

多酚類：多酚是植物的次生代謝產物，有抗氧化、抗發炎的作用，能減少皮膚的氧化損傷和發炎情形，建議可攝取廣泛存在的多酚蔬菜、水果、茶葉等植物，例如：綠茶中的茶多酚及兒茶素、薑黃中的薑黃素、番茄中的茄紅素、莓果中的花青素等。