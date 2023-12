如何養出Q彈水嫩肌？7大營養素不可少！更要注意「紅燈食物」

維他命 C :維他命 C 是強大的抗氧化劑,能修補受損組織,若攝取足夠蛋白質,搭配補充維他命 C 可以促進人體合成膠原蛋白,讓皮膚保持彈性細緻。可以多食用番石榴、奇異果、柑橘類等富含維他命 C 的食物。