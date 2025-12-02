對抗腦退化 研究指肌肉愈多大腦愈年輕健康

人人都想保持大腦靈活思路清晰，不斷進行訓練腦袋之外，動動身體做運動可能帶來意想不到的活腦效果。因為最新研究發現，肚腩愈大、即內臟脂肪愈多、肌肉愈少的人，大腦亦愈趨衰老，反之肌肉較多又結實的人，大腦會更為年輕健康。

真正元兇為內臟脂肪

該項由美國華盛頓大學進行的研究，搜集逾1,100名健康成人的全身磁力共振(MRI)影像，這些掃描影像採用T1加權序列成像技術，幫助區分體內的肌肉和脂肪組織，然後利用AI演算法計算參加者的大腦年齡。

結果顯示，擁有較多肌肉且內臟脂肪較少的人，大腦結構呈現出更年輕的狀態，反映他們較低機會患上阿茲海默症等認知功能障礙。同時，分析亦表明，位於皮膚下方的皮下脂肪，與大腦老化並沒有顯著關聯，故此確認真正的大腦殺手是藏在腹部深處、包著重要器官的「內臟脂肪」(Visceral fat)。