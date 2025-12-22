熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園

健康
2025-12-22 10:00:00

小寒習俗｜最適宜食臘八粥 太凍不宜運動？一文睇清養生須知

「冷氣積久而為寒，小者未至極也」，意指進入冬天後，冷凍的空氣一直累積而今而形成真正的寒冷，但未到最冷的時候，所以稱為「小寒」。

2026年1月5日迎來廿四節氣第一個節氣「小寒」。小寒為何有此叫法？而這段時間又是否適宜運動？又可以吃甚麼保暖兼養生？現在即為大家一一說明。

小寒的意思？

「冷氣積久而為寒，小者未至極也」，意指進入冬天後，冷凍的空氣一直累積而今而形成真正的寒冷，但未到最冷的時候，所以稱為「小寒」。不過香港地理位置緣故，小寒卻常較大寒更低溫，平均只有約16度，而且天氣乾燥。

天氣凍不宜運動？

不少人天氣寒冷便「縮作一團」拒絕離開被窩，更諻論運動。不過做做運動舒筋活絡，暢通氣脈，才可以提高抗寒能力。不過運動都有幾點要注意：

  1. 出太陽後才做運動，助陽氣升發。
  2. 必須做足熱身，讓身體暖和才開始運動。
  3. 強度要適中，不宜劇烈運動，太大汗或損陰津，可考慮太極、散步、慢跑等。
  4. 做完運動及時穿身，以免著涼。
臘八粥助禦寒

由於小寒亦在三九天之內，養生飲食與冬至相若，不過因為小寒與臘月初八的臘八節相距不遠，有些地方會有吃臘八粥的習俗。中國各地臘八粥的做法會有不同，但也可參考以下做法，再加減一些個人口味的食材。

臘八粥材料

臘八粥做法

  1. 將上述穀物以清水淘洗乾淨，除小米之外的其他穀物用水浸；
  2. 將各類穀物一同倒入鍋中，加適量清水以大火煮滾。
  3. 將各類乾果輔料倒入鍋中，改文火邊攪動邊熬煮30分鐘，待粥稠糯即可。

臘八粥

中國各地臘八粥的做法各有不同。

