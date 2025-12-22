小寒習俗｜最適宜食臘八粥 太凍不宜運動？一文睇清養生須知

「冷氣積久而為寒，小者未至極也」，意指進入冬天後，冷凍的空氣一直累積而今而形成真正的寒冷，但未到最冷的時候，所以稱為「小寒」。

2026年1月5日迎來廿四節氣第一個節氣「小寒」。小寒為何有此叫法？而這段時間又是否適宜運動？又可以吃甚麼保暖兼養生？現在即為大家一一說明。

小寒的意思？

「冷氣積久而為寒，小者未至極也」，意指進入冬天後，冷凍的空氣一直累積而今而形成真正的寒冷，但未到最冷的時候，所以稱為「小寒」。不過香港地理位置緣故，小寒卻常較大寒更低溫，平均只有約16度，而且天氣乾燥。