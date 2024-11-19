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健康
2024-11-19 11:30:00

花生功效｜適量攝取提升記憶力 含蛋白質、膳食纖維及維他命

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「食花生」對健康有不少好處！

「食花生」對健康有不少好處！

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不少人都喜歡「食花生」，其實花生亦有不少益處，適量攝取花生可提升記憶力，亦對心臟健康相當有益！下次「食花生」時可以試下真係打開一包花生！

100克的花生約有506卡路里，亦富含蛋白質膳食纖維維他命B1B2B3CE等。只要不過量攝取，其實對人體十分有益。

 

花生功效｜促進心血管健康（am730製圖） 花生功效｜減心臟病風險、降膽固醇（am730製圖） 花生功效｜抗氧化、改善記憶力（am730製圖）

好處一：減心臟病風險

花生中含有不飽和脂肪酸，可降低患上心臟病的風險，過去曾有研究指出，只要每周攝取兩次或以上的花生，可將心血管疾病的風險降低13%19%，及減少患上冠心病的風險達15%23%

 

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多食花生對健康有好處！

不飽和脂肪酸可降低患上心臟病的風險。

好處二：降膽固醇

花生中亦含有大量的亞油酸(Omega-6)，可降低體內的壞膽固醇，及增加好膽固醇，保護細胞的結構、調節代謝功能及促進免疫反應等。

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好處三：抗氧化

花生是少數含有抗氧化物質白藜蘆醇的植物，白藜蘆醇為一種化學物質，亦是最有效的抗衰老物質之一，有抗老化、抗糖尿病、抗癌化及抗失智等功效。

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多食花生對健康有好處！

常食花生或花生醬可改善記憶力。

好處四：改善記憶力

過去曾有研究發現，經常食花生或花生醬的年輕人，由於攝取了花生中的多酚，其記憶力有明顯的改善，而且有助降低焦慮及抑鬱程度。

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