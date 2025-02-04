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健康
2025-02-04 10:00:00

廿四節氣｜雨水習俗一定落雨？一文教你如何穿衣才能有效防病

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廿四節氣｜雨水時一定落雨？一文教你如何穿衣才能有效防病

廿四節氣｜雨水時一定落雨？一文教你如何穿衣才能有效防病

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218是廿四節氣中的第二個節氣——「雨水」。雨水的由來及習俗是甚麼？代表一定會落雨嗎？另外為何衣著應下厚上薄？如何可以避免舊病復發？飲食上又如何配合？現在為大家一一解釋。

雨水由來

雨水當天未必下雨，不過反映了這段時節雨水會比較多，而香港氣溫大約維持攝氏17度左右。古書《月令七十二候集解》記載：「正月中，天一生水，春始屬木，然生木者必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨矣。」即指春風開始吹遍大地，冰雪漸融，春暖花開。不過傳統上又認為，雨水當日如果沒有雨，便代表當年收成或不理想。

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）

衣著下厚上薄

此時天氣雖然開始回暖，不過氣候仍然多變，乍暖還寒，因此要適當增減衣物，不能以為回暖便可幫衣櫃「換季」，以免風寒入侵。另外，「寒多自下而生」，春季衣著宜下厚上薄，即使上身想穿得較輕便，下身仍應維持較長、偏厚的褲或裙。

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鼻敏感

如不想鼻敏感等敏感症發作，就應養護脾胃。

容易出現過敏病？

過敏疾病在春天是常見發作的時候，因為氣溫回升、濕度變化，會帶來刺激，另外，霉菌、塵蟎，甚至花粉等致敏原變多，也令支氣管炎、哮喘、鼻敏感等容易舊病復發。「脾為後天之本」，此時養護脾胃，將可收到提升免疫力的效果，自然過敏症不再來。

飲食上，為養護脾氣，可以多吃甜味食品，例如蓮子紅棗、糯米、淮山、粥等。食物則以平性為宜，例如韭菜蘿蔔芋頭、蓮藕、甘蔗等，也適合食用清補涼，助去除體內濕氣。

鼻敏感舒緩｜多運動、睡眠足 調養脾胃助改善過敏症狀

四神湯

清補涼有助去除體內濕氣。

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