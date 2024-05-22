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健康
2024-05-22 13:25:00

引致胃氣脹的六種食物

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引致胃氣脹的六種食物

引致胃氣脹的六種食物

胃脹多是吞入空氣或某些容易產氣的食物所致，通常只要調整一下飲食，問題很快便會消退，若長期胃氣多或脹氣不斷，便可能要找醫生檢查清楚。日常亦有6種食物，容易令胃氣來襲。

1.　加工食品：

脹氣的頭號幫兇就是「鈉」，鈉有保水的作用，故可導致脹氣，加工食物及快餐都是含有高鈉，多吃自然容易胃脹。

2.　高脂肪食物：

飽和脂肪含量較高的食品，如烘焙食品、加工肉和芝士寺等，需要更長的消化時間，並因為移動得較慢而容易有胃氣。

3.　乳製品：

各種形式的乳製品(包括奶酪、牛奶和冰淇淋)會給一些人的胃帶來麻煩，這是因為它含有的乳糖造成的，有些人很難消化乳糖，特別是老年人和部分亞裔人。

4.　蘋果：

蘋果是健康食品，但果糖含量很高，而攝入過多的果糖會導致脹氣，加上蘋果還含有大量不易吸收的短鏈碳水化合物(FODMAP)，也是造成脹氣的原因之一。其他食物如洋蔥、大蒜和腰果等亦是FODMAP含量高的食物。

5.　豆類食品：

如豆腐和扁豆等頭類食物，含有豐富的膳食纖維，故造成脹氣，但只要逐漸增加纖維的攝取量，讓腸胃慢慢適應，便可減少脹氣產生。

6.　十字花科蔬菜：

如花椰菜、西蘭花、羽衣甘藍、芝麻菜等均屬於十字花科蔬菜，大量食用這類蔬菜會造成過量的氣體積聚及引起脹氣。這類蔬菜亦含有葉酸、維他命K及其他維他命元素，可補充身體所需，嘗試控制每次食用的種類和分量，看看症狀會否改善。

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