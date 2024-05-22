引致胃氣脹的六種食物

胃脹多是吞入空氣或某些容易產氣的食物所致，通常只要調整一下飲食，問題很快便會消退，若長期胃氣多或脹氣不斷，便可能要找醫生檢查清楚。日常亦有6種食物，容易令胃氣來襲。

1. 加工食品：

脹氣的頭號幫兇就是「鈉」，鈉有保水的作用，故可導致脹氣，加工食物及快餐都是含有高鈉，多吃自然容易胃脹。

2. 高脂肪食物：

飽和脂肪含量較高的食品，如烘焙食品、加工肉和芝士寺等，需要更長的消化時間，並因為移動得較慢而容易有胃氣。

3. 乳製品：

各種形式的乳製品(包括奶酪、牛奶和冰淇淋)會給一些人的胃帶來麻煩，這是因為它含有的乳糖造成的，有些人很難消化乳糖，特別是老年人和部分亞裔人。