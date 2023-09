心房顫動｜房顫誘發中風增加患上認知障礙症的風險！服用抗凝血藥可降低中風誘發腦退化危機

針對有中至高度中風風險的房顫患者,醫生一般會處方俗稱「薄血丸」的抗凝血藥助患者預防中風,而抗凝血藥亦已被證實能夠有效降低中風風險6李醫生提到,高血壓、高膽固醇、患有糖尿病、有吸煙習慣、肥胖等會容易引致腦血管栓塞問題,導致中風;同樣地,這些高危因素會較易誘發房顫,房顫出現,中風機率就會相應增加。因此,李醫生建議大家必須先控制這些引發血管病變的原因,預防中風,才能降低患上血管性認知功能障礙症的風險。

其次,房顫與認知障礙症其中一個不可逆轉的風險因素正是年齡,而不少長者亦會因擔心年紀大,身體功能特別是腎功能轉差,或容易跌倒引致瘀傷及骨折等,對需要服用抗凝血藥產生排斥心理。李醫生強調,新型抗凝血藥的出血風險,無論在腦出血、腸胃出血或周邊出血等,都較傳統抗凝血藥華法林低,而患有初期至中期腎病的患者,仍能處方新型抗凝血藥6。醫生在處方藥物前,會先與病人及其家屬說明需要服藥的原因、副作用等,如長者臨床上沒其他特殊情況,醫生一般亦會建議他們按常服藥。

至於長者容易跌倒,服用抗凝血藥後會否增加出血機會?李醫生指曾經有研究數據指出,長者需每年跌倒差不多300次,其拼發症才會抵銷服用抗凝血藥的得益7。「跌倒是可以預防,例如醫生可以透過評估長者的平衡力、不協調情況,找出容易跌倒的原因。比較常見跌倒的原因,是長者晚上起床去洗手間,習慣摸黑、家中有較多雜物、地滑等引致跌倒;另外一些長者視力欠佳,如有白內障、老花等,要拆解或減低這些導致長者跌倒的原因,其實並不困難。」

(資料由神經內科李少雄醫生提供)

非傳染病直擊 - 心房顫動 (Aug 2016) : Available at https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ncd_watch_aug2016_chi.pdf Accessed on 11 Aug 2023

3. Kalaria, Raj N., Rufus Akinyemi, and Masafumi Ihara. "Stroke injury, cognitive impairment and vascular dementia." Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease 1862.5 (2016): 915-925.

3. Kalaria, Raj N., Rufus Akinyemi, and Masafumi Ihara. "Stroke injury, cognitive impairment and vascular dementia." Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease 1862.5 (2016): 915-925.

3. Kalaria, Raj N., Rufus Akinyemi, and Masafumi Ihara. "Stroke injury, cognitive impairment and vascular dementia." Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease 1862.5 (2016): 915-925.

3. Kalaria, Raj N., Rufus Akinyemi, and Masafumi Ihara. "Stroke injury, cognitive impairment and vascular dementia." Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease 1862.5 (2016): 915-925.

3. Kalaria, Raj N., Rufus Akinyemi, and Masafumi Ihara. "Stroke injury, cognitive impairment and vascular dementia." Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease 1862.5 (2016): 915-925.

(June 2014) Available at: https://www.cpr.cuhk.edu.hk/tc/press/cuhk-research-reveals-that-stroke-triggers-alzheimers-dementia-risk-of-alzheimers-dementia-can-be-reduced-by-enhancing-vascular-health/ Accessed on 31 Aug 2023