心房顫動｜房顫誘發中風增加患上認知障礙症的風險！服用抗凝血藥可降低中風誘發腦退化危機

認知障礙症，顧名思義，就是人體的大腦神經細胞出現病變，引致腦部功能衰退，繼而影響患者日常自我照顧能力。據衞生署2017年精神健康檢討報告顯示，本港患有認知障礙症的患者高達100,000，接近長者人口十分之一1。無獨有偶，心房顫動其中一個風險因素正是年齡增長，而房顫患者亦比常人有較高的中風危機2。中風與認知障礙症同為腦部疾病，兩者何有關連？房顫患者又是否比一般人有較高風險患上認知障礙症？

心房顫動與認知障礙症｜中風已被證實會增加患上認知障礙症的風險 3

神經內科李少雄醫生指，認知障礙症可細分為不同種類，其中港人較常患上的認知障礙症包括阿茲海默症（Alzheimer's Disease），約有65%；第二種是血管性認知障礙症（Vascular Dementia），約有30%；餘下約5%相對較為少見1，可以由不同的腦退化症引起，例如柏金遜症、路易氏體認知障礙症等。

李醫生深入解釋為何中風有機會增加患上血管性認知功能障礙症的風險：「中風的成因是腦部某一處沒有足夠的血液供應，令腦細胞突然缺氧因而壞死；而一些較嚴重、大範圍的中風，其實一次中風已足以影響腦部，令患者出現認知功能障礙症的情況，影響其記性、語言或其他方面的認知能力4。另一種情況，是患者曾多次出現細微中風，日積月累下亦有機會導致腦部喪失認知能力，從而形成認知障礙症。同樣地，一些腦部微細血管病變，通常會出現在長期血壓高、有吸煙習慣、糖尿病、膽固醇高的患者身上，從而導致腦部長期供血不足，久而久之影響腦部認知功能，最後引致認知障礙症。」5

心房顫動與認知障礙症｜房顫患者中風風險高常人 5 倍 2

有研究顯示，心房顫動是重要的慢性疾病和致死原因，當中房顫動患者出現中風的風險更是常人的5倍2，因此不難理解為何房顫會較易誘發認知障礙症。李醫生補充道，房顫患者身體容易出現微細血塊，而這些微細血塊流至腦部，有機會令患者出現微細的中風：「這類中風可以完全無症狀，患者毫不察覺，有可能當患者接受身體檢查，或身體其他地方不適，接受腦部電腦掃瞄、磁力共振時，才發現曾出現無症狀中風，日積月累下，患者亦有機會患上認知障礙症。」