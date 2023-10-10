按個人風險 選心臟檢查

蔡文俊表示，「最常用心臟檢查包括心電圖、心臟超聲波，以及冠狀動脈造影電腦掃描。當中心電圖再細分靜態心電圖、持續24小時心電圖，以及運動心電圖。此外，較少用但亦有機會用到的檢查，則有磁力共振和核子檢查。」

當心臟出現不適，當然要去看醫生檢查一下。然而檢查方法有很多種，患者未必清楚當中的分別或用途。心臟科專科醫生蔡文俊就為大家簡介一下心臟科之中，常用的一些檢查方法。

心臟超聲波是一種沒輻射、毋須打針的檢查，安全程度高，所有人都適合，作用主要是檢查心臟結構，包括心臟大小、心肌厚度、心瓣功能、左心室的射血功能是否正常等。蔡文俊續指，「一般心臟超聲波於體外進行，另有一種『經食道心臟超聲波』就會將儀器如照胃鏡般放入食道，更近距離去做檢查，可以更清楚。情況例如心瓣毛病未能透過一般超聲波清楚檢查、需要量度心瓣毛病的嚴重程度、查看心臟有否小血塊形成、檢查有否心漏，又或量度心漏的大小，都需要用到經食道超聲波。」

電腦掃描找血管阻塞

至於冠狀動脈造影電腦掃描主要查看冠心血管有否出現阻塞，或阻塞程度如何。如果發現冠心血管輕微收窄，或須用藥控制影響心血管的風險因素，常見是高血壓、高血糖和高膽固醇的三高問題；若血管收窄嚴重，就要做通波仔手術改善血流。蔡文俊提醒，「部分患者未必適合做冠狀動脈造影電腦掃描，原因是檢查有輻射，如孕婦便不適合；同時，檢查要用到顯影劑，若有過敏，或者本身腎功能較差，就可能要避免使用。」

這類患者又該如何檢查心血管？蔡文俊指若果風險低可考慮使用運動心電圖，「即檢查患者在跑步時的心電圖變化，從而判斷有否心臟缺血的現象，惟準確度相對較低。另外亦可採用磁力共振或核子檢查，也是查看心臟有沒有缺血，再判斷血管阻塞嚴重程度，比起電腦掃描是一個較間接的方法。」

心電圖監察韻律

至於靜態心電圖，是常見包括在體檢中的一個檢查，蔡文俊認為這個基本的心電圖可讓醫生看到幾類問題，「包括有否高風險心律不整的傾向；其次是心跳動的韻律；最後是心肌有否缺血現象，不過情況嚴重才可於心電圖展示出來。」而部分患者的心律不整問題只是間歇性出現，基本心電圖未必可揪出問題，此時可使用24小時心電圖或長至一星期的連續心電圖，去記錄發作的時間、頻率等。

蔡文俊最後提醒，如屬心臟病高風險人士，包括三高、家族有早期心臟病史，應及早安排檢查，甚至包括冠狀動脈造影電腦掃描；較低風險人士在體檢時則可加入心臟超聲波及運動心電圖，已十分足夠。