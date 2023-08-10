通波仔大進步 兩種情況仍須搭橋

「通波仔」正式學名是「經皮下冠狀動脈造型手術」，近年由於技術和藥物塗層支架不斷進步，較複雜的「多支血管病變」都可藉通波仔放置支架處理，而毋須做過往的「搭橋手術」。心臟科專科醫生劉駿良表示，在兩種情況下，搭橋手術仍有一定必要。
劉駿良指出，現時通波仔大多在冠心病患者手腕的橈動脈開傷口放入導管，之後的步驟包括放置藥物塗層支架，都在血管內進行，傷口細小，所需復元時間短，「甚至曾有病人今天早上通波仔，晚上出院，翌日下午已如常上班。」部分病人通波仔後個多星期覆診，手腕的傷口已完全康復，不留痕跡。而放置在原先狹窄位置的支架，大約1至3個月內便會被血管組織覆蓋。
另建繞道手術創傷較大
至於搭橋手術，劉駿良表明它的作用和通波仔一樣，都是改善心臟肌肉的血流，只是方法有分別，「等於一段路堵塞了，通波仔是將堵塞的位置重新擴闊讓汽車可以通過；而搭橋則是另建一條繞道代替堵塞的路段。但當然，搭橋手術需要從身體其他部位截取血管動脈接駁，搭橋的過程不能用微創方法處理，必須用傳統的開胸手術。而且在接駁過程中通常需要使用人工心肺，像通波仔一樣，以維持對全身的供血，所以搭橋手術比通波仔複雜得多，創傷性也大得多。」
搭橋未能完全被取代
手術風險方面，主動脈內的膽固醇斑塊有可能在搭橋過程中脫落，並隨血液流到腦部，增加中風的風險。那麼，搭橋手術可否完全由通波仔取代？劉駿良認為在兩種情況下，仍需要做搭橋手術：
1.同時有其他問題需要開胸
例如病人冠狀動脈阻塞，但伴隨有心瓣問題，一般情況下若只解決血管阻塞並不足夠，必須同時更換心瓣。「換心瓣通常需要開胸處理，所以會在同一次開胸手術中搭橋，而不會通波仔之後再開胸換心瓣。又或冠狀動脈阻塞，同時發現有動脈瘤，也會開胸處理動脈瘤並同時搭橋。」劉駿良說。
2.通波仔後再次冠狀動脈阻塞
無論通波仔或搭橋之後，都需要按醫生指示服食抗血小板藥和降膽固醇藥，並且必須注意飲食、運動等生活習慣。但若病人已做足以上護理，仍再出現冠狀動脈阻塞，甚至第二次通波仔後又再阻塞，便必須深入研究原因，甚至考慮改用搭橋手術處理，但劉駿良強調，這種情況是非常罕見的。