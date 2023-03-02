忽冷忽熱睇住個心 10大護心建議助保護心臟健康

由冬季轉入春天，天氣仍然忽冷忽熱，高低溫差不但可令血壓波動，甚至引發心臟病。美國心臟協會就針對心血管健康，提出10項飲食建議，只要做足這些措施，就可以保護心臟健康，減低罹患心血管疾病的風險。

保持適中體重：維持健康的體重是減少心血管疾病首要工作。

多吃蔬菜水果：多吃水果和蔬菜有助減死亡風險，所吃的蔬果種類愈多愈好，可以攝取更全面的營養，但就要少吃額外添加鹽或糖等調查的產品。

選擇全穀食物：全穀食物比精緻澱粉為佳，例如煮飯以一半白米混合一半全穀糙米或其他雜糧。

優質蛋白質：魚類、低脂或脫脂乳製品，都能提供優質的蛋白質，若想吃紅肉或雞肉則最好選擇瘦肉，加工肉類則可免則免。

盡量避開加工食品：加工食品很多時也添加大量油鹽糖及其他物質，對健康不利。

選用液態植物油：避免使用椰子油及棕櫚油等熱帶油、動物脂肪及部分氫化油，大豆油、粟米油、葵花籽油、亞麻籽油、芥花籽油、橄欖油及花生油等是較佳的選項。

少吃甜食和飲料：糖分攝取太多會增加肥胖的風險，而且對健康百害而無一利。

控制鹽量：鹽分可以提升食味，但太多對血壓及腎臟健康不利。

盡量少沾酒精：盡量不要喝酒，若要飲用也要嚴限分量，女性每天不要超過一杯，男士則不宜多過兩杯。