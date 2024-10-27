應該吃甚麼才有助健康？個人基因檢測制訂「精準營養」

現代社會由於工作壓力大、飲食不規律，許多人以外食為主，常常處於吃過量或餓過頭的循環，且食物多半過油、過鹹或過甜，使得身體處於亞健康狀態，易造成體內長期慢性發炎。這樣的生活方式讓許多人感到疲憊不堪，甚至影響到了身體健康。這往往導致腸胃問題頻頻發作，體重逐漸增加，但又無從下手改善。

「腸道菌相」組成影響健康 差別化飲食營養成關鍵

林口長庚微菌治療中心副主任葉元鳴表示，腸道菌相是我們腸道內各種微生物的總稱。這些微生物不僅僅是生活在我們體內的「寄生者」，它們對健康有著重要影響，有研究指出這些住在腸道的微生物可視為人體的一個器官。這些微生物可以幫助消化、合成維他命、調節免疫系統，甚至影響情緒和行為。研究顯示，腸道內的有益菌群能夠抑制有害菌的生長，維持腸道健康。

而精準營養是一種根據基因組、腸道菌相和生活習慣等因素，度身訂製的營養方案。這種方法不再是一刀切的健康建議，而是根據每個人的需求，提供最適合的營養建議。例如，有些人可能需要更多的纖維來促進腸道健康，有些人則需要補充特定的維他命或礦物質。