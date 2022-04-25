戒糖可照食水果 食太多糖易爆瘡生皺紋

常聽說攝取太多糖分對身體不好，但要戒掉軟綿綿的蛋糕、可口的朱古力真不是一件易事，特別是心情不好時，總會想吃一口甜品。但下定決心戒糖前，不如先了解一下戒糖的好處吧。

戒精緻糖

其實戒糖並不是指將所有糖分都戒掉，而是戒掉精緻糖，即蛋糕、麵包、朱古力等食物，至於蔬菜及水果這些含有天然糖分的食物均可進食，身體仍可透過原型食物吸收糖分。

一開始戒糖時一定會比較痛苦，因為身體會有一股「甜癮」，就好像戒煙，又或是戒酒一樣。戒糖初期，身體會容易覺得疲倦、頭痛，更可能出現焦躁的情緒，但這種狀態只會持續一段時間。