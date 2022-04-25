戒糖可照食水果 食太多糖易爆瘡生皺紋

常聽說攝取太多糖分對身體不好，但要戒掉軟綿綿的蛋糕、可口的朱古力真不是一件易事，特別是心情不好時，總會想吃一口甜品。但下定決心戒糖前，不如先了解一下戒糖的好處吧。
戒精緻糖
其實戒糖並不是指將所有糖分都戒掉，而是戒掉精緻糖，即蛋糕、麵包、朱古力等食物，至於蔬菜及水果這些含有天然糖分的食物均可進食，身體仍可透過原型食物吸收糖分。
一開始戒糖時一定會比較痛苦，因為身體會有一股「甜癮」，就好像戒煙，又或是戒酒一樣。戒糖初期，身體會容易覺得疲倦、頭痛，更可能出現焦躁的情緒，但這種狀態只會持續一段時間。
思緒較清晰
身體攝取過多糖分，會影響腦內的化學物質，令腦部較難形成新的記憶，並影響認知功能，戒糖後，腦內會正常分泌化學物質，令思緒較為清晰。
皮膚變好
當身體攝取愈多加工糖，就需要分泌更多胰島素，當胰島素的濃度愈高，就愈容易引起皮膚發炎反應。愛吃甜食的人較容易出現皺紋、玫瑰痤瘡及暗瘡等問題。
提升睡眠質素
有研究指，精緻加工糖會影響慢波睡眠與快速動眼期，慢波睡眠是深度睡眠期，如果這段時間睡得不好，會導致精神較差。戒糖後，半夜醒來的次數會減少，及會較容易進入深層睡眠，提升整體睡眠質素。
減低心臟病風險
糖分會增加血壓及壞膽固醇，戒糖後會減少攝取糖分中的熱量，體重、血壓及血脂會降低，令患上心血管疾病的風險降低。曾有研究指，糖分佔了每天熱量來源的25%的人，死於心血管疾病的風險是每天糖分佔熱量10%的兩倍。