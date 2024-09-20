戴隱形眼鏡常見6大問題 嚴重可傷視力 愛靚更要愛命

隱形眼鏡可以改善視力，又比眼鏡更美觀，但不少人都可能試過，佩戴隱形眼鏡後出現不適，原因是這片薄薄的鏡片對眼睛來說是外來異物，容易引起角膜摩擦、阻礙淚水循環、影響氧氣交換，以及引發過敏和發炎症狀。

3. 鏡片度數錯誤或尺寸不合： 隱形鏡片的曲率、直徑等參數若不適合自己，便容易引發不適，例如曲率過平會增加不適感，過陡則易移位影響視力。直徑過大的鏡片可能會刺激眼瞼，過小則會摩擦眼角膜，縮小視野範圍。鏡片度數不合則可能會加重眼睛對焦負擔，引起眼窩脹痛、疲勞痠澀、視力模糊等問題。

2. 長期使用： 隱形眼鏡一天一般不建議使用超過8小時，若佩戴時間過長甚至睡覺時依然戴著，可能會引起眼角膜摩擦、發炎，甚至細菌感染，造成角膜潰瘍等問題。

1. 乾眼症： 隱形眼鏡會覆蓋在眼球之上，阻礙淚水流經眼球表面，並影響氧氣交換，使眼睛容易乾燥、痠澀、缺氧甚至發紅，尤其是長時間佩戴後更容易出現眼睛痠澀及視力模糊的情況。

經常佩戴隱形眼鏡的人，常見會出現以下6種問題或不適：

4. 眼角膜疾病： 患有角膜發炎、未痊愈的針眼、急性結膜炎、慢性過敏結膜炎、角膜疤痕、反覆性角膜潰瘍、乾燥症和錐形角膜等角膜疾病患者不適合使用隱形眼鏡，否則可能會加劇病情。

5. 過敏體質：有些人對隱形眼鏡的材質或清潔液過敏，用後便會引發紅腫、痕癢或流淚等過敏反應。如果此情況應立即除下鏡片及求醫，並按體質選擇合適的矯視方法及鏡片。

6. 清潔保養不當：過去不少隱形眼鏡用家都因為清潔不當而令眼睛受感染，隨著即棄鏡片流行，這些情況已經大為減少。若使用非即棄鏡片就要每日徹底清潔及消毒，以保護眼睛及視力健康。.