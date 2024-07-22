房顫患者控好血壓 避免腦出血

房顫患者 控好血壓 避免腦出血

心房顫動患者需要服用抗凝血藥，以減低血栓在體內形成的風險，避免缺血性中風，惟使用抗凝血藥也會增加腦出血風險。中大醫學院腦神經科最新完成全球首個針對房顫華人患者的腦出血治療成效研究，並藉今日(7月22日)「世界腦健康日」，呼籲大眾保持健康生活模式，並管理好相關風險因素。 利國偉腦神經學教授、中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任梁慧康教授表示，房顫患者因心跳不規則，令部分血液停留在心臟中並形成血栓，當血栓隨血液流到腦部血管，便會造成阻塞，引發「心源性中風」。

用藥減七成風險 「這種血栓通常體積較大，即會阻塞較大血管，令腦部受影響的範圍也較大。」梁慧康續指，「中風時1分鐘會引致200萬個腦細胞死亡(腦部共有約900億個腦細胞)，若太遲治療便無完全康復。」因此如有房顫問題，及早求醫和用藥相當重要，研究指適當服用第二代抗凝血藥，可以大減缺血性中風風險達70%。 腦出血致殘率高 可是使用抗凝血藥亦有出血風險，而用藥期間腦出血風險約為0.1%。腦血管破裂的話，血液滲出形成血腫壓迫腦細胞及影響供血，可致嚴重殘疾，死亡率高達40%。梁慧康指出，目前應對第二代抗凝血藥相關腦出血，治療方法主要有兩種，「其一是採取保守治療控制患者血壓；其二是使用凝血酶原複合濃縮物，直接補充凝血因子，而我們希望可為患者尋求更佳治療策略。」