手痺筷子拎唔穩 竟然係一個地方退化病變

50歲的吳先生長期雙手微微麻痛及走路不適，接受復健及一般民俗療法後，症狀仍無改善，近來甚至演變到難以拿筷子、走路不穩易跌倒，故至醫院求診。經理學檢查及核磁共振顯示，為頸椎第五、六節及第六、七節椎間盤突出和神經根壓迫，透過頸椎前路椎間盤切除與椎體融合及人工椎間盤植入手術後，目前手指已恢復靈活度，不僅可以順利使用筷子，走路亦恢復正常。

頸椎退化型脊髓病變 多半下肢先出現症狀

安南醫院骨科許峻誠副主任表示，因為椎間盤突出伴隨韌帶的肥厚，頸椎脊髓腔就會被擠壓造成狹窄，如果嚴重擠壓到頸髓，就有可能造成「頸椎退化型脊髓病變」，常分為上肢及下肢之症狀。其中，下肢症狀通常出現比較早，主要為雙下肢麻木、疼痛、僵硬發抖、行走不穩等，嚴重者則下肢痙攣、行走困難。

至於上肢症狀通常出現較晚，壓迫較輕微的患者不一定有上肢症狀，或因症狀不顯著而被患者忽視。許峻誠副主任說明，大多為雙側上肢的運動障礙，造成無力及無法從事精細動作等，大部分患者求診主因是難以寫字或使用筷子。