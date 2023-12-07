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健康
2023-12-07 17:40:00

手腕訓練｜搖擺與迴旋 加強二頭肌/橈側腕屈肌 3個健身方法

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手腕訓練｜搖擺與迴旋 加強二頭肌/橈側腕屈肌 3個健身方法（am730製圖）

手腕訓練｜搖擺與迴旋 加強二頭肌/橈側腕屈肌 3個健身方法（am730製圖）

手腕訓練除了早前已介紹過訓練前臂腕屈肌群、腕伸肌群以及握力方面的運動，而手腕還有兩個方向可以郁動，就是可向左右小幅度搖擺，以及內旋和外旋，我們也需要訓練這些肌肉才算是完整的訓練。同時，手肘屈曲除了要用二頭肌外，也要用到位於前臂的肱橈肌，我們可以用一個簡單的動作訓練它，今次就一併介紹吧。

手掌搖擺的動作，我們可以手拿一支兩邊重量不平均的工具例如大槌子作訓練，但香港並不多人會有這些工具，因此可以利用橡筋帶，或者健身室的Cable Machine。內旋和外旋動作也一樣可以用這兩種器材訓練。至於肱橈肌，可以用啞鈴或槓鈴，以手掌心朝下的握法作彎舉便可。

簡單手指操，低頭族注意（am730製圖） 簡單手指操，低頭族注意（am730製圖） 簡單手指操，低頭族注意（am730製圖） 簡單手指操，低頭族注意（am730製圖） 簡單手指操，低頭族注意（am730製圖）

手腕訓練｜Radial/Ulnar Deviation

1. 如使用橡筋帶，先固定一端在穩固的位置；用Cable Machine的話，就設定在較高位置、使用繩子以及調校合適重量。先背向(訓練橈側腕屈肌)/面向(訓練尺側腕屈肌)橡筋帶或器械站穩，挺胸收腹，手垂下，以手指公向前的方向捉住繩子。

2. 保持手臂伸直，手掌向手指公(訓練橈側腕屈肌)或手指尾(訓練尺側腕屈肌)的方向對抗重量，然後慢慢返回原來位置。

3. 發力時呼氣，放鬆時吸氣。每組做12至15次，換手再做，左右手各做2至3組。

Radial/ Ulnar Deviation。

Radial/ Ulnar Deviation。

手腕訓練｜旋前/旋後

1. 如使用橡筋帶，先固定一端在穩固的位置；用Cable Machine的話，就設定在較高位置、使用繩子以及調校合適重量。訓練右手旋前肌肉/旋後肌肉，先讓橡筋帶在你的右/左邊，右手舉起至額頭高度，掌心/掌背向自己捉住繩子，而繩子永遠從手指公那邊進入手心。挺胸收腹。

2. 保持上臂不動，只將前臂旋前/旋後，對抗重量，然後慢慢返回原來位置。

3. 發力時呼氣，放鬆時吸氣。每組做12至15次，換手再做，左右手各做2至3組。

旋前動作。

旋前動作。

手腕訓練｜反握彎舉

1. 採站姿，雙手以前臂旋前的位置拿著合適重量的啞鈴或槓鈴。挺胸收腹，沉肩。

2. 上臂固定不動，肱橈肌、二頭肌和肱肌發力，將啞鈴或槓鈴舉起至手肘屈曲約90度。此時手掌心朝下。然後慢慢放下啞鈴或槓鈴至原來位置。

3. 舉起時呼氣，放下時吸氣。每組做8至12次，做3組。

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旋後動作。

旋後動作。

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