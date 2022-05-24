香港生活節奏急速，都市人工作壓力大，容易有失眠問題。在中醫角度，失眠與陰陽失調有關。註冊中醫師李景群指出，如每周超過3晚不能正常入睡，並影響日間的作息及情緒，就可定義為失眠，只要透過調和陰陽，就可改善失眠問題。

失眠在中醫的病名為「不寐」，定義是經常不能獲得正常睡眠，輕重程度不一，輕則入睡困難、容易醒、醒後不能再寐，重則整晚不能入睡。李景群指，「引致失眠的原因有很多，包括精神疾病，例如焦慮、憂鬱、壓力大、精神過度緊繃等；身體疾病，頭痛及關節痛等痛症導致痛醒、睡眠窒息症、高血壓、胃液分泌失常等；由藥物或食物引起，包括酒精、含咖啡因飲品、類固醇及部分降血壓藥。而無明顯誘因引起的失眠，可稱為原發性失眠。」

陰陽不調和致失眠

睡眠與陰陽之間關係密切，白天屬陽，晚上屬陰，陽入於陰時提醒我們要入睡，陽出於陰時則要起床，李景群稱，「一般人的身體可以根據大自然規律運行，日出時，身體的陽氣會增加並向外發放，人亦會精神及開始活動；黃昏時體內的陽氣會開始收斂，直至入夜時，陽氣會潛藏於身體內，人就上床休息。」因此，當陰陽不調和，就會引致失眠。

3種常見證型

李景群表示，「中醫主要透過調和陰陽來治療失眠，臨床上最常見的證型包括肝鬱化火證、心脾兩虛證和陰虛火旺證。」肝鬱化火證壓力較大、性格較暴躁、容易口渴、小便較黃、大便秘結等；心脾兩虛證氣血較虛弱、伴有胃口差、容易疲倦、頭暈眼花、面色蒼白等；陰虛火旺證常見於更年期婦女，患者容易口乾、煩躁易怒、夜間盜汗及潮熱。治療失眠的中藥主要有首烏藤、酸棗仁、遠志、合歡花、龍眼肉等，中醫亦會透過針灸頭部穴位治療失眠，有寧心安神，幫助入眠的作用。