控制體重｜定期上磅已經有效果！

適中的體重不為美，卻對健康十分重要。面對肥胖問題日益嚴重，除了鼓勵人們注意飲食及多做運動外，原來經常上磅都有助控制體重。有研究發現，肥胖人士只需要定期磅重，即使沒有其他介入手段，也能在3年內保持體重不變，反映磅重可能是減肥的一大助力。

減少攝取 vs 定期上磅

不少肥胖人士即使成功減輕體重後也很快復胖，所以專家希望找出能夠幫助肥胖人士維持體重的方法。美國一間大學的學者於是邀請320名成人參與研究。這批人被分為兩組，一組人每天減少攝取100卡路里熱量，以及每日多走2,000步，另一組人則只需要定期上磅及見醫生。