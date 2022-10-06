數碼滴液PCR化驗技術 精準監測白血病藥效及復發徵兆

白血病是本港十大致命癌症，每年有千多宗新症。現今治療講求個人化，透過病理化驗、基因測試等作出精準診斷，據癌細胞基因變化將血癌作仔細分類，有助決定最佳治療方案，並評估預後。養和醫療集團則首先採用數碼滴液聚合酶鏈式反應測試(數碼滴液PCR，ddPCR)，靈敏度高，有助精準監察病情。
個人化治療
養和醫院綜合腫瘤科中心主任、血液及血液腫瘤科專科醫生梁憲孫表示，白血病的治療上，會針對個別病人的基因檢測及臨床數據，找出最具療效藥物，部分基因突變或融合的情況下預後較佳，但若屬FLT-3基因突變，則預後較差，會處方化療並配合藥物加強療效，緩解後亦建議接受異體血幹細胞移植，提高根治機會。
MRD監察病情
持續監測病情十分重要，若於治療期間，偵測癌細胞有助追蹤基因變異，籨而監察藥物反應，若有抗藥性便須調整治療案。梁憲孫續指，治療後，患者體內仍可能殘留微量癌細胞，成為日後復發的伏線，檢測「微量殘存疾病」(MRD)便可預測復發風險，制訂治療方案。於急性骨髓性白血病的應用上，治療後如發現有MRD，需要再進一步治療；MRD也有助找出適合異體血幹細胞移植的時機，於癌細胞最少時作移植。
ddPCR靈敏度高
偵測MRD有不同方法，當中ddPCR技術在靈敏度及解析度都有非常高水平，較傳統PCR高100倍。養和醫院臨床病理科及分子病理科主任、血液學專科醫生馬紹鈞解釋，「就好大像在一大群人中找出一個人會相當困難，ddPCR則將人群用房間分隔，再於房間中找人，找到的機會便提高。」ddPCR靈敏度相當高，可在10萬個細胞中追蹤到一個癌細胞，約七成患者適用，首次檢測需時較長約兩個月，但再次檢測只須5日便有結果。
及早作出治療部署
而至今養和已為118名基因突變白血病患者用ddPCR監測病情變化，有助他們量化深度完全緩解、準確預後、預警復發和決定是否作移植。馬紹鈞補充，技術可助我們量化剩餘癌細胞數目，如MRD屬陽性，可視為預後較差，陰性則較好；當MRD由陰轉陽加數字加大，便可能是復發要及早治療。其中一位53歲男患者，患有慢性骨髓性白血病，帶有費城染色體及BCR::ABL1融合基因，但其BCR斷點較罕見，首次治療後MRD由12.5上升至68.1，意味治療無效，需要轉藥，之後可將MRD壓至0.0057的低水平。
馬紹鈞希望將來可將ddPCR應用到其他固體腫瘤如肝癌、乳癌等。