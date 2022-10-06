數碼滴液PCR化驗技術 精準監測白血病藥效及復發徵兆

白血病是本港十大致命癌症，每年有千多宗新症。現今治療講求個人化，透過病理化驗、基因測試等作出精準診斷，據癌細胞基因變化將血癌作仔細分類，有助決定最佳治療方案，並評估預後。養和醫療集團則首先採用數碼滴液聚合酶鏈式反應測試(數碼滴液PCR，ddPCR)，靈敏度高，有助精準監察病情。

個人化治療

養和醫院綜合腫瘤科中心主任、血液及血液腫瘤科專科醫生梁憲孫表示，白血病的治療上，會針對個別病人的基因檢測及臨床數據，找出最具療效藥物，部分基因突變或融合的情況下預後較佳，但若屬FLT-3基因突變，則預後較差，會處方化療並配合藥物加強療效，緩解後亦建議接受異體血幹細胞移植，提高根治機會。

MRD 監察病情

持續監測病情十分重要，若於治療期間，偵測癌細胞有助追蹤基因變異，籨而監察藥物反應，若有抗藥性便須調整治療案。梁憲孫續指，治療後，患者體內仍可能殘留微量癌細胞，成為日後復發的伏線，檢測「微量殘存疾病」(MRD)便可預測復發風險，制訂治療方案。於急性骨髓性白血病的應用上，治療後如發現有MRD，需要再進一步治療；MRD也有助找出適合異體血幹細胞移植的時機，於癌細胞最少時作移植。