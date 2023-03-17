新加坡研究指愈早上課成績愈差 建議避免強制性早課

所謂一日之計在於晨，不少人認為早上是人體精神最佳狀態，但有研究竟然指出，學生愈早上課成績愈差？根據新加坡早前有一項研究發現，若大學生在早上8時上課，會使他們走堂次數增加，同時亦會因睡眠不足影響他們的學業成績。因此，研究團隊建議，大學應盡量避免讓學生強制上早課，以免影響他們成績。

大學生於早上8時課堂的出席率較其他時段低10% 綜合外媒報導，新加坡國立大學的研究團隊早前發表了一項研究，研究團隊在2018至2020年期間，追蹤了24,000位大學生出席337堂課的情況，並結合他們的成績表現作比較。另外，研究團隊亦針對當中181位大學生進行為期6星期跟蹤調查，以了解他們的上課時間與出席率、睡眠行為、學業成績之間的關聯。結果發現，學生於早上8時課堂的出席率較其他時段為低，整體有下降10%左右，缺席原因大多是因為上課時間太早、睡眠不足及疲累等原因。

愈多早課會學生成績愈易出現負增長情況 研究亦發現，早上8時的課堂會對學生造成一定壓力，導致學生容易出現失眠或睡過頭情況，從而增加他們遲到或缺席的機率，每星期越多8點堂，學生的平均分數會越差，反映增加早課會導致學生成績出現負增長情況。