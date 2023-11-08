日本睇醫生攻略｜日本旅行時生病？5個小貼士 唔識日文都可以輕鬆求診 (附診所地址連結)

日圓匯率港幣走勢持續，不少香港人都到東京、大阪、九州、北海道旅行。不過如在日本旅遊期間唔舒服要看醫生，但怕語言不通「雞同鴨講」該怎麼辦？小編在此分享幾個在日本睇醫生求診的小經驗，令大家有備無患。
日本睇醫生攻略｜1 辨別診療科目
日本診所大多會註明應診的診療科目，方便大家選擇相應的診所看病。簡單如頭痛、發燒、咳嗽等就要看「內科」；肚痛、腹瀉等看「消化器內科」；骨折、關節痛等看「整形外科」；燒傷、割傷等則要看「形成外科」。
日本睇醫生攻略｜2 尋找合適診所
如果不知道自己身處的地方附近有沒有合適診所的話，推薦大家使用日本診所查詢網站《Caloo》。網站以地區、鄰近車站、診療科目，甚至是救急、有否女醫生或需要預約等選項來提供檢索，還可以透過地圖尋找地址。當選擇診所後便會有應診時間等相關資訊，最重要還有星數評分以供查閱，增加大家看病的信心。
日本睇醫生攻略｜3 填寫病例問卷
第一次看病時，護士會提供病例問卷供大家填寫。除了姓名、性別和聯絡等個人資料外，還會詢問過去有否病患經歷、有沒有食物或藥物過敏、是否懷孕和煙酒習慣等問題。另外也會畫有人體圖案，方便病人圈示患處。
日本睇醫生攻略｜4善用手指會話卡
待填寫好問卷交給護士後，護士會詢問閣下稱呼，然後等候叫名看醫生。如果病人有發燒症狀的話，則會先探熱。雖然一般醫生問診時都會懂簡單英語，但發音未必人人聽得明。小編建議大家從日本國家旅遊局下載「手指會話卡」，向醫生指出患處位置和症狀的輕重程度，以便對症下藥。
日本睇醫生攻略｜5 帶備日圓現金付款 保留單據
絕大多數診所只接受現金繳付診金，而且金額的多寡由看診和藥劑投量所分配的點數來計算。由於旅客沒有日本保健卡，因此診金可達過萬日圓，比較高昂。另外看診後大家會獲得一張列明診金的「領收書」，以及註明處方藥物劑量、用法、療效和注意事項的「調劑明細書」。事前有購買旅遊保險的朋友，記者保留兩者作索償之用。