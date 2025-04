是好是壞？最新研究指膽固醇過高未必會增心血管病風險

不能靠單一數字作評估

研究團隊利用電腦血管掃描追蹤這比參加者的冠狀動脈斑塊變化,結果顯示,無論是壞膽固醇或ApoB的高低、或整體膽固醇攝取量,都與動脈粥狀硬化斑塊的進展程度沒有顯著關係。分析反而發現,預測未來斑塊累積的最主要因素是研究開始時已有的斑塊量。有關研究已於《Journal of the American College of Cardiology: Advances》公布。

研究人員指出,結果反映醫生不能單靠傳統膽固醇數字評估一個人的心血管疾病風險,而是要考慮個案的代謝狀況作個人及的判斷,例如借助心臟影像掃描等其他檢測工具,以更全面地評估心血管健康。