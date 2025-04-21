是好是壞？最新研究指膽固醇過高未必會增心血管病風險

一直以來，膽固醇都是令人懼怕的「殺手」，因為膽固醇過高可導致心臟病及中風等病症發生，但最新研究就可能顛覆傳統的認知，對於特定代謝健康的人士而言， 膽固醇值過高也沒有令心血管病風險上升！

該項由美國加州大學洛杉磯分校主導的研究，有100名被稱為「瘦高反應者」(Lean Mass Hyper-Responders)的特殊人士參與。這些人長期遵循低碳水化合物的生酮飲食，體形精瘦，除了低密度膽固醇、即壞膽固醇和載脂蛋白B(ApoB)顯著升高外，其他代謝指標均十分健康，例如三酸甘油脂偏低、高密度膽固醇偏高、血壓正常、胰島素抗阻低及體脂率低。

不能靠單一數字作評估

研究團隊利用電腦血管掃描追蹤這比參加者的冠狀動脈斑塊變化，結果顯示，無論是壞膽固醇或ApoB的高低、或整體膽固醇攝取量，都與動脈粥狀硬化斑塊的進展程度沒有顯著關係。分析反而發現，預測未來斑塊累積的最主要因素是研究開始時已有的斑塊量。有關研究已於《Journal of the American College of Cardiology: Advances》公布。

研究人員指出，結果反映醫生不能單靠傳統膽固醇數字評估一個人的心血管疾病風險，而是要考慮個案的代謝狀況作個人及的判斷，例如借助心臟影像掃描等其他檢測工具，以更全面地評估心血管健康。