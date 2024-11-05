更年期症狀｜女性盜汗肥胖點算？年過40歲荷爾蒙分泌減少

更年期｜知己知彼 認識5大症狀預示更年期來臨

年過40歲後，女士便可能要面對因為卵巢功能逐漸下降、荷爾蒙分泌開始減少而帶來的更年期（menopause）。更年期是每個人必經的階段，除了停經外，症狀還可能會出現心悸、盜汗及易怒等身心狀況，及早了解可以令妳及早察覺和反應，避免更年期來臨而不自知。

更年期 症狀1：潮熱出汗 卵巢功能開始下降，荷爾蒙分泌也會減少，內分泌因此而出現紊亂，導致體溫升高及容易出汗，有些女士甚至在晚上被發熱及出汗弄醒。這時最好是選擇一些透氣吸汗的睡衣，臥室溫度也要適當，以維持睡眠質素。 消除更年期潮熱盜汗

更年期 症狀3：尿頻 荷爾蒙減少可導致泌尿生殖道萎縮，引起尿頻、容易尿急及排尿困難等問題。除了調整如廁習慣外，也可以做一些訓練盆腔肌肉的運動，以及避免睡前攝取太多水分，尤其是含有利尿成分的飲品，可減少因此上廁所而干擾睡眠的情況。 一日屙逾8次尿即屬尿頻男女都有風險