更年期症狀｜女性盜汗肥胖點算？年過40歲荷爾蒙分泌減少

年過40歲後，女士便可能要面對因為卵巢功能逐漸下降、荷爾蒙分泌開始減少而帶來的更年期（menopause）。更年期是每個人必經的階段，除了停經外，症狀還可能會出現心悸、盜汗及易怒等身心狀況，及早了解可以令妳及早察覺和反應，避免更年期來臨而不自知。
更年期症狀1：潮熱出汗
卵巢功能開始下降，荷爾蒙分泌也會減少，內分泌因此而出現紊亂，導致體溫升高及容易出汗，有些女士甚至在晚上被發熱及出汗弄醒。這時最好是選擇一些透氣吸汗的睡衣，臥室溫度也要適當，以維持睡眠質素。
消除更年期潮熱盜汗
更年期症狀2：煩躁易怒
情緒上的轉變是源於荷爾蒙水平變化，令人瞬間暴躁易怒，需要找一些合適的途徑宣洩情緒。
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更年期症狀3：尿頻
荷爾蒙減少可導致泌尿生殖道萎縮，引起尿頻、容易尿急及排尿困難等問題。除了調整如廁習慣外，也可以做一些訓練盆腔肌肉的運動，以及避免睡前攝取太多水分，尤其是含有利尿成分的飲品，可減少因此上廁所而干擾睡眠的情況。
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更年期症狀4：腰膝痠痛
踏入更年期後，鈣流失會加快，骨質密度降低可引起腰痠背痛及關節退化等狀況。這時不但要多攝取鈣質及維他命D，也要做適量的運動，有助強化肌肉提供更多支撐。
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症狀5：經期紊亂
經期變得規律是更年期最明顯的徵狀，經血量也可能逐漸減少，直至最後完全停止。