更年期燥熱又易怒！中醫「滋陰清熱」減緩三大症狀

52歲的林小姐近半年來月經愈來愈不規則，應該的時候不來，經血量也一下多一下少，且隨者天氣轉熱，常感到一陣熱突然上升，尤其在靜下心來時更為明顯，困擾不已求醫。衛生福利部台北醫院中醫科主治醫生賴博政表示，更年期常見血管舒縮、黏膜萎縮、精神症狀等三大問題，可以「滋陰清熱」針對體質調理，輔以疏肝解鬱的藥物，幫助婦女度過這個十分困擾的階段。

更年期常見症狀有哪些？

婦女進中年時期便會邁向更年期，大部分在44歲到55歲，平均50歲前後；因為卵巢功能的漸漸衰退，分泌的荷爾蒙失調，因此濾泡期和月經周期變短，影響正常的月經周期，使得生理期變短，逐漸邁向停經的階段，因此，如果年近中年，月經周期有所異常，一般是正常生理現象。

一、血管舒縮症狀 (vasomotor symptoms)

這是停經後最常出現的症狀，大部分的婦女會出現身體較為燥熱，有時會有一陣陣烘熱上來，但是又很快地消失，容易流汗、睡覺時明顯，嚴重時會影響睡眠品質。

二、黏膜萎縮

因為缺少動情素的作用，身體黏膜會萎縮變得較為乾澀，常見的有子宮內膜萎縮、陰道周圍乾澀、解尿時會感到灼熱刺痛、性行為時疼痛不適。

三、精神症狀

因為荷爾蒙失調，婦女會有精神情緒上的一些問題，最常見的就是急躁易怒，容易發脾氣，此外，對事物不感興趣，容易悲傷，常想起難過、負面的事物，抑鬱緊張也十分常見。