未到3歲14隻蛀牙 原因係呢個習慣戒唔到！

一位2歲9個月的女童有夜奶跟含飯習慣，全口20顆乳牙中有14顆蛀牙，尤其才剛萌發不久的臼齒也快速地出現明顯蛀洞。女童實施全身麻醉下的全口牙齒重建，歷經4至5小時的治療與麻醉照護，才完成乳牙重建治療，之後在家長配合努力下，女童戒除夜奶，並在牙齒恢復咀嚼功能後逐漸改善「含飯」的壞習慣。 乳牙蛀牙 當心夜奶戒不掉、含飯壞習慣 奇美醫學中心牙醫部醫師李俊育說明，不良的口腔習慣正侵蝕許多家庭「小小孩」的牙齒，那就是「夜奶」。會造成乳牙蛀牙絕非單一因素造成，但以三歲以下兒童最常見的蛀牙原因是便是「飲食習慣」，最明顯的就是「夜奶」，如：喝奶喝到睡著、半夜討奶喝、晚上刷牙後仍想喝奶再睡等習慣。

睡眠時唾液分泌減少 齲齒菌種加速孳生 由於人體在睡眠時的唾液分泌減少，酸鹼中和能力大為降低，若牙齒長期處於酸性環境中，一方面齲齒菌種加速孳生，一方面齒質也易被酸侵蝕。而乳齒結構和恆齒相比，前者有較大的牙髓腔、較薄的琺瑯質及牙本質，因此蛀牙的進程更易入侵到顎骨，進而產生囊腫、蜂窩性組織炎等感染問題，幼兒無法口語溝通配合看診，也難以精準地表達不適，導致多家長就醫時的困擾。