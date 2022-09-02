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健康
2022-09-02 13:43:16

桃膠是甚麼？中醫為你講解有何功效及禁忌！（附桃膠糖水食譜）

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桃膠

桃膠低卡路里又多多益處。

桃膠被喻為平民燕窩，看起來晶瑩剔透的它，不但有多個功效及好處，同時亦有低卡路里的特點。不過桃膠有沒有食用禁忌呢？又有什麼糖水食譜可以參考呢？中醫師蔡嘉麗將會在下文為你詳細介紹！撰文：Bowtie團隊

甚麼是桃膠？

桃膠（Peach Gum）是從薔薇科植物桃或山桃等樹皮中分泌出來的一種固體天然樹脂。

桃膠

桃膠是種高纖維的天然樹脂。

桃膠的功效及好處

桃膠有多個好處，包括含有大量纖維，可以提高飽腹感，亦可以清熱止渴、潤腸通便及緩解壓力。

桃膠的卡路里有多高？

每 100 克桃膠只有約 170 kcal 的卡路里

桃膠的食用禁忌！為何孕婦不能吃？

由於桃膠具有活血化瘀的功效，懷孕初期進食桃膠，有機會導致流產。

而在經期期間進食會活血的食品有可能令失血量增加，月經量過多而導致貧血。由於桃膠纖維量高，質地黏膩，腸胃功能弱的人士服食後有可能胃脹氣不適。

痛風腎病人士要注意桃膠的蛋白質含量有機會加重腎臟負擔。

桃膠

桃膠糖水是不少人的至愛。

4 款桃膠糖水食譜

桃膠本身無味，最常用來烹調糖水，其乾品非常堅硬，需要用清水浸泡 12 小時或以上，至軟身發漲，再加入食材烹調。

1. 桃膠雪耳糖水

【材料】桃膠20g，雪耳1個，紅棗10粒，枸杞6g，冰糖適當

【煮法】桃膠浸發12小時，摵走黑色雜質，放置雪櫃備用，雪耳浸軟剪小塊，紅棗去核，枸杞洗淨。將800ml水放入鍋中，水滾後加入材料，煲1小時後加入冰糖再煮15分鐘後關火，適溫服用。

【功效】桃膠滋補，雪耳滋陰潤肺，養胃生津，紅棗健脾養血，補氣安神，枸杞可以益氣安神，有延緩衰老及美白養顔作用。

2. 鮮奶紅棗桂圓燉桃膠食譜

【材料】桃膠20克、雪耳1個、桂圓20克、紅棗6粒、冰糖適量，鮮牛奶/杏仁奶500ml

【煮法】桃膠浸泡12小時後，摵走黑色雜質。紅棗去核，與桂圓洗淨備用。雪耳浸軟剪小塊。大火煲一大鍋水，水滾後轉中火，放入材料鮮奶隔水燉30分鐘，適溫飲用。

【功效】滋陰潤肺，養胃生津，健脾養血，補氣安神。

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桃膠是女士恩物，但懷孕初期進食桃膠有機會導致流產。(instagram @janelsh_)

3. 桃膠鮮奶燉花膠食譜

【材料】鮮奶600ml，桃膠15g，花膠2隻，紅棗8粒，薑3片，冰糖適量

【煮法】桃膠浸泡12小時後，摵走黑色雜質。花膠浸泡過夜，待花膠軟身從中央剪開，清洗花膠筒內的雜質。紅棗去核，薑切片備用。在燉盅或置大碗中加入鮮奶 、紅棗及薑片，細火隔水燉40分鐘，再加入加入花膠及冰糖燉20分鐘，最後加入桃膠燉15分鐘後關火，適溫服用。

【功效】滋陰養顔安神。

4. 桃膠紅棗蓮子百合糖水食譜

【材料】桃膠15g，蓮子6g，百合6g，紅棗6粒，枸杞15粒，冰糖適量

【煮法】桃膠浸泡12小時後，摵走黑色雜質。百合、紅棗、杞子浸30分鐘，紅棗去核，蓮子去芯。於煲內加入水700ml，加入放入桃膠、蓮子、百合、紅棗，中火煲20分鐘，最後10分鐘左右加入枸杞，完成後焗10分鐘，適溫服用。

【功效】清熱止渴，寧心安神。

常見問題

如何揀選高質素桃膠？

以雲南、貴州所出產的野生桃膠品質最高，其次可選湖北、安徽、山東等地區的果園桃膠。應挑選較大和少黑色雜質的桃膠，在燈光下呈琥珀色，則代表日曬時間夠長，口感較好。

哪裡能購買桃膠？

可以在一般藥店或網上商店購買。

桃膠為何有平民燕窩之稱？真的有骨膠原蛋白？

桃膠内含的是植物膠原，並沒有骨膠原蛋白，嚴格來説並沒有美顔的功效，但因具有清熱止渴，潤腸通便，高纖低卡的特色，能幫助身體毒素透過腸道排出，自然會有好的氣色，而且因常與其他中藥材食材配搭，功效相得益彰。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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