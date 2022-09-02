桃膠是甚麼？中醫為你講解有何功效及禁忌！（附桃膠糖水食譜）

桃膠（Peach Gum）是從薔薇科植物桃或山桃等樹皮中分泌出來的一種固體天然樹脂。

桃膠糖水是不少人的至愛。

【煮法】桃膠浸發12小時，摵走黑色雜質，放置雪櫃備用，雪耳浸軟剪小塊，紅棗去核，枸杞洗淨。將800ml水放入鍋中，水滾後加入材料，煲1小時後加入冰糖再煮15分鐘後關火，適溫服用。

桃膠本身無味，最常用來烹調糖水，其乾品非常堅硬，需要用清水浸泡 12 小時或以上，至軟身發漲，再加入食材烹調。

【煮法】桃膠浸泡12小時後，摵走黑色雜質。紅棗去核，與桂圓洗淨備用。雪耳浸軟剪小塊。大火煲一大鍋水，水滾後轉中火，放入材料鮮奶隔水燉30分鐘，適溫飲用。

桃膠是女士恩物，但懷孕初期進食桃膠有機會導致流產。(instagram @janelsh_)

【煮法】桃膠浸泡12小時後，摵走黑色雜質。花膠浸泡過夜，待花膠軟身從中央剪開，清洗花膠筒內的雜質。紅棗去核，薑切片備用。在燉盅或置大碗中加入鮮奶 、紅棗及薑片，細火隔水燉40分鐘，再加入加入花膠及冰糖燉20分鐘，最後加入桃膠燉15分鐘後關火，適溫服用。

【煮法】桃膠浸泡12小時後，摵走黑色雜質。百合、紅棗、杞子浸30分鐘，紅棗去核，蓮子去芯。於煲內加入水700ml，加入放入桃膠、蓮子、百合、紅棗，中火煲20分鐘，最後10分鐘左右加入枸杞，完成後焗10分鐘，適溫服用。

常見問題

如何揀選高質素桃膠？

以雲南、貴州所出產的野生桃膠品質最高，其次可選湖北、安徽、山東等地區的果園桃膠。應挑選較大和少黑色雜質的桃膠，在燈光下呈琥珀色，則代表日曬時間夠長，口感較好。

哪裡能購買桃膠？

可以在一般藥店或網上商店購買。

桃膠為何有平民燕窩之稱？真的有骨膠原蛋白？

桃膠内含的是植物膠原，並沒有骨膠原蛋白，嚴格來説並沒有美顔的功效，但因具有清熱止渴，潤腸通便，高纖低卡的特色，能幫助身體毒素透過腸道排出，自然會有好的氣色，而且因常與其他中藥材食材配搭，功效相得益彰。

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