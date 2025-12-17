渣打馬拉松2026｜跑姿高效率降受傷機會 附訓練、拉筋及預防傷患方法

渣打馬拉松2026（渣馬2026）將在2026年1月18日舉行，跑手反應熱烈。《am730》提供渣馬懶人包，包括訓練、拉筋及預防傷患方法，令大家長跑長有，預祝跑友在渣馬取得好成績。 今屆渣打馬拉松增設「躍動少年跑」，於明年1月17日舉行，讓10至15歲青少年參與，共2,500個名額。 設千金先生/千金小姐獎金 今屆賽事設特別獎勵計劃，香港永久性居民參賽者在馬拉松挑戰組的話，男子跑手在3小時內完走或女跑手在3小時30分鐘內完賽，每人可獲1000港元獎金。 渣打馬拉松2026路線▼

渣打馬拉松備戰訓練｜ 什麼是「高效跑姿」？ AQ Strong運動表現訓練中心的體能教練Coach Stanly指出，很多人都有跑步的習慣，但長跑對跑姿的要求有所不同。他解釋：「長跑要在長時間內不斷重複同一動作，所以每一步的力量傳輸都非常重要。而我們身體的力量傳輸，全靠靈活度（Mobility）和穩定性（Stability）來維持。」 備戰長跑時，不妨將重點放在鍛鍊靈活度和穩定性，效果可能令你喜出望外。Coach Stanly指：「如髖關節和腳腕比較靈活，亦即關節活動範圍較大，便能更有效地將跑步時身體扭動旋轉的力量，傳遞到上下肢部位，踏步、離地的動作也更平穩。有了更好的力量傳輸及吸震能力，抬腿更輕鬆、步幅效率提高，同時又能減少身體部位承受過多壓力，有助提升表現、同時減少受傷風險。」 跑步傷膝蓋、ITBS等4大傷害 教你預防受傷方法長跑長有

Coach Stanly （右）認為靈活度和穩定性是高效跑姿的重點，比方說髖關節和腳腕比較靈活，核心扭動旋轉的力量可以更有效傳遞到下肢，使每一步抬腿更輕鬆。

渣打馬拉松備戰訓練｜ 事先拉筋比練跑更重要 如何提升身體的靈活度和穩定性？那就是「科學拉筋」，針對指定肌肉的拉伸運動，從肌肉層面增強靈活度，加強肌力的控制。對長距離跑手來說，主要的伸展位置有大髀、內胯與髖屈肌群；需要啟活的肌群是梨狀肌（Piriformis）和臀大肌。Coach Stanly說：「梨狀肌是一塊臀部深層肌肉。長期久坐或運動量過大，容易令梨狀肌過分繃緊。我們可從不同角度拉伸梨狀肌，放鬆、強化臀部及髖關節肌群，改善活動幅度，重啟下肢爆發力。」 長跑選手Edison表示自己也是由靈活度入手，開啟了高效練跑的新境界。「以前唔明點解練極都跑唔快，後來先知原來係我髖關節太緊，跑步時左右搖擺，浪費力量，又唔可以集中向前推進！專注增加靈活度後，對髖關節嘅控制更好，狀態同成績都比以往穩定，冇被年齡限制！」在家也可以自己練習拉筋！9090是一套雙腿屈曲九十度角的拉筋運動，有多種變化，亦可配合鴿子式加強拉伸效果，助你從身體靈活度入手，增強跑步效率，亦適合熱身、運動後放鬆、紓緩久坐繃緊。 馬拉松｜跑步緩和運動 5個拉筋動作避免勞損發炎 ▼跑步 拉筋方法教學 ▼

馬拉松｜跑手必需知道的5種訓練方式 備戰渣馬提升長跑耐力速度 只是單純地持續地跑，或者可以幫助你完成賽事，但往後要再有進步，爭取更好的完賽時間，就應該科學化地加入不同的跑步訓練方法，全面提升身體的長跑能力！ 跑步傷膝蓋等4大常見傷害 教你預防受傷長跑長有 髂脛束症候群ITBS、跑者膝、阿基里斯腱炎、足底筋膜炎是跑步常見傷患，在訓練量增加或者愈跑愈密、愈跑愈長時，如果跑步姿勢不正確，容易引起各式各樣的痛症，入門人士慢跑時更加要注意。 跑步裝備｜馬拉松揀啱跑鞋、服裝、手錶 避免跑步受傷兼進步 跑步看似是一項最簡單的運動，只要提起雙腳跑便是。如果只為了郁動一下、跑半小時至一小時的話並無不可，但如果打算參加下月的渣打馬拉松賽事，並挑戰半馬，甚至全馬的話，使用一些合適的裝備，可以避免不必要的受傷風險。 馬拉松｜跑步緩和運動 5個拉筋動作避免勞損發炎 離開今年渣打馬拉松舉行只剩下不足3個月時間，大家或者已經密鑼緊鼓加緊練習。或者大部分人都已習慣了熱身再做運動，但很多時做完運動後卻沒有好好的做緩和運動(或稱收操/Cool down)。