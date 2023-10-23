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健康
2023-10-23 20:41:04

港大研究：等量運動時間替換久坐不動 助修正冠心病遺傳風險

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運動

眾所周知，運動對心臟有益，原來冠心病遺傳風險較高的人，做運動對心臟的益處比一般人更大。港大醫學院公共衞生學院運動學Youngwon Kim博士帶領的研究團，與劍橋大學臨床醫學院MRC(Medical Research Council)流行病學小組合作的一項大規模流行病學研究發現將久坐不動的時間換作做運動，在不同遺傳風險的群組中，都有潛在健康益處。

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分析英國生物樣本庫

研究團隊分析了英國生物樣本庫其中77,500名英國白人(57%為女性)的數據，他們沒有心血管病史，並都佩戴了可追蹤活動的腕戴式加速感測計團隊利用基於 300 個遺傳變異的多基因風險評分，評估每個人的冠心病遺傳風險，並透過腕戴式穿戴裝置的數據，量化久坐時間、輕度運動，以及中等至高強度運動。

久坐

無論對任何遺傳風險的人來說，久坐愈多冠心病風險愈高。

研究結果3個重點

研究結果發現：

  1. 無論冠心病的遺傳風險如何，穿戴裝置測量的久坐時間愈長，冠心病風險愈
  2. 每日用60分鐘的中等至高強度運動替代60分鐘的久坐時間，可降低患上冠狀動脈心臟病的相對風險約9%。而即使每天僅用1分鐘的中等至高強度運動替換1分鐘的靜坐時間，在不同遺傳風險水平的群組中，相對風險也會降低<1%
  3. 遺傳風險較高的人，相比遺傳風險較低的人，若以等量的時間做中等至高強度運動換替久坐，或能更大程度地降低患上冠心
研究團隊成員包括(右起)：Youngwon Kim博士、王夢瑤、Haeyoon Jang、駱珊博士和歐陽兆倫博士

研究團隊成員包括(右起)：Youngwon Kim博士、王夢瑤、Haeyoon Jang、駱珊博士和歐陽兆倫博士。

將分析亞洲數據

研究團隊認為，研究結果印證了世衛針對久坐和運動的建議，而且高基因風險人士也可透過運動取代久坐時間，降低更多的冠心病風險。未來團隊將會研究基因與運動之間的相互作用，以及分析東亞生物樣本庫的數據，評估同樣方式是否用於東亞人群。

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