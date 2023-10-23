港大研究：等量運動時間替換久坐不動 助修正冠心病遺傳風險

眾所周知，運動對心臟有益，原來冠心病遺傳風險較高的人，做運動對心臟的益處比一般人更大。港大醫學院公共衞生學院運動學Youngwon Kim博士帶領的研究團隊，與劍橋大學臨床醫學院MRC(Medical Research Council)流行病學小組合作的一項大規模流行病學研究發現，將久坐不動的時間換作做運動，在不同遺傳風險的群組中，都有潛在健康益處。
分析英國生物樣本庫
研究團隊分析了英國生物樣本庫其中77,500名英國白人(57%為女性)的數據，他們沒有心血管病史，並都佩戴了可追蹤活動的腕戴式加速感測計。團隊利用基於 300 個遺傳變異的多基因風險評分，評估每個人的冠心病遺傳風險，並透過腕戴式穿戴裝置的數據，量化久坐時間、輕度運動，以及中等至高強度運動。
研究結果3個重點
研究結果發現：
- 無論冠心病的遺傳風險如何，穿戴裝置測量的久坐時間愈長，冠心病風險愈高。
- 每日用60分鐘的中等至高強度運動替代60分鐘的久坐時間，可降低患上冠狀動脈心臟病的相對風險約9%。而即使每天僅用1分鐘的中等至高強度運動替換1分鐘的靜坐時間，在不同遺傳風險水平的群組中，相對風險也會降低<1%。
- 遺傳風險較高的人，相比遺傳風險較低的人，若以等量的時間做中等至高強度運動換替久坐，或能更大程度地降低患上冠心病。
將分析亞洲數據
研究團隊認為，研究結果印證了世衛針對久坐和運動的建議，而且高基因風險人士也可透過運動取代久坐時間，降低更多的冠心病風險。未來團隊將會研究基因與運動之間的相互作用，以及分析東亞生物樣本庫的數據，評估同樣方式是否用於東亞人群。