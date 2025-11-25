港大醫學院研究 減緩胃癌腫瘤生長65% 殺癌效果增6.3倍

胃癌是全球最致命的癌症之一，由於多數患者在晚期才確診，故存活率一直偏低。港大醫學院研究發現，消化系統中的腸神經元，會影響腫瘤生長及治療反應，大大提高殺癌反應達6.3倍。相關研究成果已在《細胞——幹細胞》期刊發表。

鎖定脂質代謝弱點

胃癌腫瘤會與周邊組織互動，其中負責控制消化功能的腸神經元被發現可促進癌細胞生長。港大醫學院團隊利用基因編輯技術，掃描細胞中約二萬個基因，鎖定兩個脂質代謝相關的關鍵因子，分別為控制脂肪酸的ACACA，及控制膽固醇代謝機制的LSS。這兩個因子可幫助癌細胞製造脂質，維持生長。

小鼠實驗中，以抑制劑阻斷這些因子，發現可減緩腫瘤生長速度平均達65%。另一方面，透過模擬腸神經元與腫瘤互動，將腸神經元與胃癌類器官共同培養，發現癌細胞內的脂肪酸代謝水平明顯升高，換言之癌細胞變得更加依賴脂質。如再配合使用膽固醇抑制劑，殺死癌細胞的效率將可提高6.3倍。