漱口水｜藥效漱口水 VS 日用漱口水有何分別？拆解漱口水類別、功效及正確使用方法

漱口水可消滅一些黏附在口腔的細菌，但不能代替刷牙。

陳澔賢醫生表示，雖然市面近年有愈來愈多類型的漱口水售出，但大致來說，可以分為藥效及日用型這兩大類。首先介紹「具藥效漱口水」，這類漱口水需要經醫生處方或在註冊藥房購買，主要成分為氯己定，可以抗菌消炎及防止牙菌膜生長，並預防牙齦發炎。第二類則為「日用漱口水」，此類漱口水沒有藥效，可於一般市面自行購買，主要成分為氟化物，有保持口氣清新、預防牙石及減低蛀牙的功效。

如何選擇哪類漱口水？

至於大定又該如何選擇哪款漱口水呢？陳醫生解釋，由於藥效漱口水含有藥用成分，患者應在醫生指導下才使用，而且不宜每日使用，以免因過度使用而造成牙齒變黃及影響味覺等副作用。至於日用漱口水，他提醒大家在購買前應留意有關漱口水的成效，並先諮詢牙醫意見，按照大家的口腔情況，選擇一款適合自己的漱口水。

他舉例，市面有部分日用漱口水含有複方植物精油成分，當中包括有酒精成分在內，長期使用容易出現口乾情況及刺激口腔黏膜，所以建議大家可以改用不含酒精成分的漱口水。另外，有部分漱口水聲稱具美白功效，大多都會含有酸性物質成分在內，長期使用會刺激口腔導致黏膜變厚，大家在使用前亦應多加注意。