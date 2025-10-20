為甚麼我們會老？醫生揭7大衰老元兇 5招延緩老化

人為甚麼會老？有醫生指，在他看診時有患者提出這個為甚麼人會變老的問題，他拆解老化的7大原因，並指出有5大方法有助延緩老化。

7大衰老元兇 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，他整理出7大原因，以解釋衰老的過程： 1. 基因與細胞損傷 當歲月推移，身體中像一本說明書的DNA就會逐漸出錯。不過，這些微小的錯誤不會立即導致疾病，長期會使修復能力逐漸下降，身體就會出現衰老的跡象。 2. 端粒縮短 負責保護染色體的端粒縮短，在每次細胞分裂時，就會縮短，當縮短至臨界點時，細胞就會停止運作，並進入休眠或死亡。所以這也是我們無法永遠年輕的原因之一。現時端粒長度可透過實驗室檢查。 3. 氧化壓力 小量自由基在體內是有益的，但若果過多，就會胡亂攻擊體內的DNA、蛋白質和細胞膜。長期下來，身體將逐漸像鐵一樣生銹

。 4. 粒線體功能下降 粒線體是細胞的「發電廠」，年輕時其效率高且能量充沛；當年齡漸長，效率降低，電力不足，還會產生自由基，進一步讓細胞陷入惡性循環。

5. 細胞衰老與幹細胞耗竭 當細胞衰老，雖然仍存活，但已失去活力，並釋放一些對周圍細胞有害的物質。同時，體內的幹細胞數量和修復能力下降，導致修復系統的效率降低。 6. 慢性發炎 隨著年齡增加，身體會處於一種「低度的慢性發炎」狀態。這種發炎並不像感冒那樣明顯，而是潛伏在體內，猶如隱隱的火焰，長期下去將損害組織，加速衰老。 7. 蛋白質品質下降 身體每天需製造、折疊和分解蛋白質。隨著年齡增長，這些「品質管理」系統會變得不再高效，無法清除壞掉或堆積的蛋白質，例如阿茲海默症中的蛋白沉積，就是這樣的結果。 5招延緩老化 劉醫生指，所以老化是多個原因綜合而發生的事情，包括基因錯誤、能量耗竭、氧化損傷、修復工人不足、慢性發炎等，這些因素的累積使我們逐漸走向衰老。不過，其實透過改善飲食、增加運動、管理壓力、確保良好的睡眠和補充必要的營養素，可以延緩這些老化過程，有助「優雅老去」。